سياسة
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مسلح يقتل شخصين ويصيب عناصر شرطة في تكساس قبل أن ينتحر
قتل شخص مسلح شخصين وأصاب أربعة بينهم عناصر من الشرطة قبل أن ينتحر مساء السبت في منطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس.
مسلح يقتل شخصين ويصيب عناصر شرطة في تكساس قبل أن ينتحر
الشرطة الأمريكية قالت إن مسلحاً قتل شخصين وأصاب أربعة آخرين بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة قبل أن ينتحر  / AA
3 يوليو 2022

قالت الشرطة الأمريكية إن مسلحاً قتل شخصين وأصاب أربعة آخرين بينهم ثلاثة من عناصر الشرطة قبل أن ينتحر مساء السبت بمنطقة دالاس فورت وورث بولاية تكساس.

قال مات سبيلان مسؤول الشرطة في هالتوم سيتي في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن جميع المصابين في إطلاق النار بحي سكني أصيبوا بجروح لا تشكل خطورة على الحياة ومن المتوقع أن يتعافوا.

وأفاد سبيلان بأن عناصر الشرطة ردوا بإطلاق النار بعد إطلاق النار عليهم أثناء استجابتهم لبلاغ عن طلقات نارية في منزل الساعة 6:45 مساء تقريباً.

أصيب أحد عناصر الشرطة في ساقه، بينما أصيب شرطيان آخران في ذراعيهما. توفى المشتبه به متأثراً بجروحه بعدما أطلق النار على نفسه على ما يبدو.

وأشار سبيلان إلى أن تكساس رينجرز. -قوة شرطة النخبة بالولاية- ستتولى التحقيق. ولم يتضح بعد الدافع وراء إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات للأسوشيتد برس: ”ينصب التركيز الرئيسي على كيف ولماذا حدث هذا”.

جرى العثور على امرأة ميتة داخل منزل وجرى العثور على رجل ميتاً في الخارج. وقال رقيب الشرطة ريك ألكسندر في وقت متأخر السبت إن المرأة البالغة التي اتصلت في البداية برقم الطوارئ 911 أصيبت.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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