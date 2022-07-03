أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه طلب من نظيره الروسي فلاديمير بوتين نشر أسلحة نووية في بيلاروسيا، رداً على طلب بولندا من واشنطن نشر أسلحة نووية على أراضيها، وهدد الغرب تهديداً واضحاً.

جاء ذلك في تصريح خلال اجتماع بمناسبة عيد الاستقلال في العاصمة البيلاروسية مينسك، قال فيها لوكاشينكو إن هذا الموضوع أثير بعد أن "لجأ البولنديون إلى الأمريكيين وطلبوا منهم نشر أسلحة نووية في بولندا".

وأضاف: "ثم سألت الرئيس بوتين لماذا نتظاهر بأن شيئا لم يحدث؟ لقد تشاورنا لفترة طويلة وتوصلنا إلى أننا يجب أن نكون مستعدين للرد على أي خطوة من هذا النوع بشكل موازٍ في غضون 24 ساعة، ولهذا يجب علينا الاستعداد".

وشدد على أن "مينسك لا تهدد أحداً ولا تبتز أحداً، لقد سلّمنا أسلحتنا النووية لروسيا، ولدي الحق في أن أسأل وأطلب من رئيس روسيا الشقيقة هذا الطلب لجعلهم يخافون من عبور حدود بيلاروسيا".

وحول تهديد الغرب قال لوكاشينكو: "قبل أقل من شهر أصدرت أوامر لوحدات القوات المسلحة باستهداف ما يمكن تسميته الآن بمراكز اتخاذ القرار في عواصمهم"، من دون توضيح ما يقصد.

وأضاف قائلاً: "لا تلمسنا، ولن نلمسك".

وكان المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أعلن أن بوتين لم يبحث مع لوكاشينكو نشر صواريخ نووية في بيلاروسيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.