سياسة
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4 وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بـ"ضم الضفة رسمياً" خلال افتتاح حي استيطاني
دعا 4 وزراء في الحكومة الإسرائيلية، خلال مشاركتهم في افتتاح حي في مستوطنة هار براخا بالضفة الغربية أمس الأحد، إلى ضم الضفة الغربية المحتلة.
4 وزراء في حكومة نتنياهو يطالبون بـ"ضم الضفة رسمياً" خلال افتتاح حي استيطاني
مستوطنون مدعومون بقوات جيش الاحتلال يقتحمون عدة مواقع في الضفة الغربية المحتلة / Others
21 أبريل 2025

وذكرت هيئة البث العبرية الرسمية أنه خلال الافتتاح دعا عدد من الوزراء الكبار في حكومة بنيامين نتنياهو إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية.

وهؤلاء الوزراء هم وزير الدفاع يسرائيل كاتس، ووزيرة الاستيطان أوريت ستروك، ووزير العدل ياريف ليفين، ووزير النقب والجليل يتسحاق فاسرلوف.

ودعا الوزراء الأربعة وقادة آخرون إلى فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية وتعزيز الاستيطان فيها، وفق الهيئة.

واعتبر كاتس أن "الاستيطان هو خط الدفاع عن إسرائيل".

وأضاف أن إسرائيل ستواصل ضرب ما زعم أنه "الإرهاب في شمال السامرة (التسمية التوراتية للضفة الغربية)".

ولم تورد هيئة البث على الفور تصريحات الوزراء بشأن ضم الضفة الغربية المحتلة.

ومنذ بدء حرب الإبادة في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أعلن مسؤولون إسرائيليون، في مقدمتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفضهم إقامة دولة فلسطينية واعتزامهم ضم الضفة الغربية رسمياً.

وبموازاة الإبادة، تكثف إسرائيل جرائمها لضمّ الضفة، لا سيما عبر توسيع وتسريع الاستيطان وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم، خصوصاً تحت وطأة عدوان عسكري مستمر شمالي الضفة منذ يناير/كانون الثاني الماضي.

وتحذّر السلطة الفلسطينية من أن ضم إسرائيل للضفة الغربية المحتلة سيعني رسمياً نهاية إمكانية تطبيق مبدأ حل الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).

كما صعّد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، ما أدى إلى استشهاد ما لا يقل عن 954 فلسطينياً، وإصابة قرابة 7 آلاف، إضافة إلى تسجيل 16 ألفاً و400 حالة اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.

أمّا في غزة فأسفرت الإبادة الإسرائيلية، بدعم أمريكي مطلق، عن أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.

وتحتل إسرائيل منذ عقود أراضيَ في فلسطين وسوريا ولبنان، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود ما قبل حرب 1967.

مصدر:TRT Arabi
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