سياسة
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إثر وفاة امرأتين.. السلطات المصرية تحقق بملابسات حادث سمكة القرش بالغردقة
أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد جمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات حادث هجوم سمكة قرش جنوب الغردقة.
إثر وفاة امرأتين.. السلطات المصرية تحقق بملابسات حادث سمكة القرش بالغردقة
تقرر "وقف كامل الأنشطة البشرية بمحيط الحادث"  / Getty Images
3 يوليو 2022

أعلنت وزيرة البيئة المصرية ياسمين فؤاد الأحد جمع المعلومات اللازمة لكشف ملابسات حادث هجوم سمكة قرش جنوب الغردقة.

وتعرضت سيدتان لهجوم من سمكة قرش أثناء ممارستهما رياضة السباحة السطحية مقابل منتجع سهل حشيش.

وذكر بيان وزارة البيئة أنه "جرى تشكيل مجموعة عمل من المختصين بمحميات البحر الأحمر وجمعية هيبكا"، لكشف الملابسات.

كما تقرر "وقف كامل الأنشطة البشرية بمحيط الحادث" وفق البيان.

وقدّمت وزيرة البيئة التعازي لأسر الضحيتين.

وفي وقت سابق كشفت مصادر مسؤولة وفاة سيدة نمساوية متأثرة بفزعها من اقتراب سمكة القرش منها.

وتدعى إليزابيث سكوير وتبلغ من العمر 68 عاماً، وقد نقلت إلى أحد مستشفيات مدينة الغردقة، ولم يتمكن الأطباء من إنعاشها لتفارق الحياة.

ولم ترد أنباء بعد حول هوية الضحية الثانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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