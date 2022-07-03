سياسة
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ألمانيا تعلن أنها ستسحب آلاف السيارات من إنتاج تسلا.. ما السبب؟
أعلنت ألمانيا الأحد أنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي واي و3 بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.
ألمانيا تعلن أنها ستسحب آلاف السيارات من إنتاج تسلا.. ما السبب؟
قال إيلون ماسك الشهر الماضي إن مصانع تسلا الجديدة في تكساس وبرلين “تخسر مليارات الدولارات” / AFP
3 يوليو 2022

قالت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا أنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي واي و3 بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.

وقالت الهيئة التنظيمية "كيه.بي.إيه" على موقعها على الإنترنت إن عيباً برمجياً تسبب في تعطل خدمة إي-كول التي تستخدم للاتصال تلقائياً بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات في ألمانيا.

ويضيف الخلل البرمجي مزيداً من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك بعد أن قالت الشركة أمس السبت إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 في المئة عن الربع السابق، إذ أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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