قالت الهيئة المعنية بتنظيم سلامة المرور في ألمانيا أنها ستسحب سيارات تسلا من طرازي واي و3 بسبب خلل في نظام مكالمات الطوارئ التلقائية يعتقد أنه يؤثر على 59 ألف سيارة على مستوى العالم.

وقالت الهيئة التنظيمية "كيه.بي.إيه" على موقعها على الإنترنت إن عيباً برمجياً تسبب في تعطل خدمة إي-كول التي تستخدم للاتصال تلقائياً بخدمات الطوارئ في حالة وقوع حادث خطير.

وأضافت الهيئة أن 59129 مركبة تأثرت بالخلل على مستوى العالم لكنها لم تحدد عدد المركبات في ألمانيا.

ويضيف الخلل البرمجي مزيداً من المتاعب لرئيس تسلا التنفيذي إيلون ماسك بعد أن قالت الشركة أمس السبت إنها سلمت سيارات كهربائية في الربع الثاني بعدد يقل 17.9 في المئة عن الربع السابق، إذ أدت حالة الإغلاق المرتبطة بجائحة كورونا في الصين إلى تعطيل الإنتاج وسلاسل الإمداد.