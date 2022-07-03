سياسة
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في 6 شهور.. كابادوكيا التركية تستقبل 1.5 مليون زائر
في النصف الأول من العام الجاري 2022، استقبلت منطقة كابادوكيا التاريخية وسط تركيا، نحو مليون ونصف المليون زائر من داخل تركيا وأنحاء العالم كافة.
في 6 شهور.. كابادوكيا التركية تستقبل 1.5 مليون زائر
منطقة "كابادوكيا" التاريخية تستقبل 1.5 مليون زائر في 6 شهور / AA
3 يوليو 2022

استقبلت منطقة كابادوكيا التاريخية وسط تركيا، مليوناً و412 ألفاً و252 زائراً في النصف الأول من عام 2022.

وحسب المعطيات التي أعلنتها مديرية الثقافة والسياحة بولاية نو شهير، تصدّرت منطقة "زلفة أوران يري" قائمة الوجهات الأكثر زيارة في كابادوكيا، باستقبالها 397 ألفاً و958 سائحاً تلاها متحف "غوراما" المفتوح 395 ألفاً و771، ثم مدينة قيمقالي تحت الأرض 118 ألفاً و103.

وفي حديث للأناضول أكد رئيس تعاونية غوراما لتطوير السياحة مصطفى دورماز، أنّ كابادوكيا استقبلت سياحاً محليين ومن أنحاء العالم كافة.

وأشار أنّ كابادوكيا استقبلت أكبر عدد من السياح في عام 2019، وتراجعت في عامي 2020 و2021 بسبب فيروس كورونا.

وتشتهر منطقة كابادوكيا، بما يُعرف بـ"مداخن الجنيات" التي تشكلت بفعل العوامل الطبيعية، إضافة إلى معالم سياحية أخرى مثل كنائس منحوتة في الصخر، ومدن أثرية تحت الأرض، فضلاً عن أنشطة ترفيهية، في مقدمتها رحلات المنطاد.

ويُعتقد أن تسمية "مداخن الجنيات"، تعود إلى معتقدات شعبية قديمة، تفيد بأن الجن يعيش في كهوف المنطقة وصخورها المعروفة بـ"المداخن"، وهي ناجمة عن تفاعل عوامل الطبيعة، منذ ملايين السنين، والصخور البركانية بشكل عام، بفعل مياه الفيضانات والرياح الشديدة، وأخذت أشكالاً مخروطية على قمتها كتلة صخرية، مع مرور الزمن.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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