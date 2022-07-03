أبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، الرئيس فلاديمير بوتين، بالسيطرة على كامل أراضي مقاطعة لوغانسك الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، إن وزير الدفاع، سيرغي شويغو، أبلغ القائد الأعلى للقوات المسلحة للاتحاد الروسي فلاديمير بوتين بـ"تحرير كامل تراب جمهورية لوغانسك الشعبية (المعلنة من جانب واحد) من القوات الأوكرانية".

وأوضح وزير الدفاع أنه نتيجة للعمليات العسكرية فرض الجيش الروسي، بالتعاون مع انفصاليّي لوغانسك، “سيطرته الكاملة على مدينة ليسيتشانسك وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة“.

وذكر شويغو أن من بين هذه المراكز بيلوغوروفكا ونوفودرووجسك ومالوريازانتسيفو وبيلايا غورا، لافتا إلى أن "مساحة الأراضي التي جرى تحريرها في اليوم الماضي، 182 كلم مربع".

وكان الانفصاليون الموالون لروسيا أعلنوا قيام كيانين تحت اسم "جمهورية دونيتسك الشعبية" و"جمهورية لوغانسك الشعبية" شرقي أوكرانيا عام 2014 في خطوة لم تعترف بها كييف.

ووقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 فبراير/شباط الماضي، مرسوميْن يقضيان باعتراف روسيا بما يُسمى "استقلال منطقتي دونيتسك ولوغانسك"، عن أوكرانيا.

وبعدها بثلاثة أيام شنت روسيا هجوماً عسكرياً متواصلاً ضد جارتها أوكرانيا خلف مأساة إنسانية، كما أضر بقطاعي الغذاء والوقود على مستوى العالم ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وتقول موسكو إن خطط أوكرانيا للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) تمثل تهديداً للأمن القومي الروسي، وتطالبها بالحياد والتخلي عن هذه الخطط، وهو ما تعتبره كييف تدخلاً في سيادتها.