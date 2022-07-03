سياسة
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الدنمارك.. إصابات جراء إطلاق نار في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن
أصيب عدد من الأشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن، حسب بيان لشرطة البلاد.
الدنمارك.. إصابات جراء إطلاق نار في مركز تسوق بالعاصمة كوبنهاغن
الشرطة الدنماركية: إصابات جراء إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة / AFP
3 يوليو 2022

أعلنت الشرطة الدنماركية الأحد إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة كوبنهاغن.

وقالت شرطة كوبنهاغن، في تغريدة عبر تويتر: "قُبض على شخص يشتبه بأنه على صلة بإطلاق النار في مركز تسوق (فيلدز) القريب من مطار المدينة" حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأكدت الشرطة أن “عدة أشخاص أصيبوا“، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وأظهرت مشاهد تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يركضون خارج المركز التجاري، فيما نشرت قناة “TV2” الدنماركية صورة لرجل أثناء وضعه على نقالة.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن شهود عيان قولهم إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر، وسط نشاط كبير للشرطة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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