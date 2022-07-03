أعلنت الشرطة الدنماركية الأحد إصابة عدة أشخاص جراء إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة كوبنهاغن.

وقالت شرطة كوبنهاغن، في تغريدة عبر تويتر: "قُبض على شخص يشتبه بأنه على صلة بإطلاق النار في مركز تسوق (فيلدز) القريب من مطار المدينة" حسب وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية.

وأكدت الشرطة أن “عدة أشخاص أصيبوا“، دون أن تذكر تفاصيل أخرى.

وأظهرت مشاهد تداولتها وسائل التواصل الاجتماعي أشخاصاً يركضون خارج المركز التجاري، فيما نشرت قناة “TV2” الدنماركية صورة لرجل أثناء وضعه على نقالة.

ونقلت “أسوشيتد برس” عن شهود عيان قولهم إن الناس كانوا يبكون ويختبئون في المتاجر، وسط نشاط كبير للشرطة.