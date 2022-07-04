سياسة
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قانون بريطاني يلزم المنشآت العامة توفير مراحيض خاصة لكل جنس.. ما القصة؟
من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن حكومته تعمل على منع المباني غير السكنية بناء دورات مياه مشتركة، وأن تفرض على المكاتب والمدارس والمستشفيات وأماكن الترفيه الجديدة إنشاء دورات مياه منفصلة لكل جنس (للذكور والإناث).
قانون بريطاني يلزم المنشآت العامة توفير مراحيض خاصة لكل جنس.. ما القصة؟
من المتوقع أن يعلن عن القانون الأسبوع المقبل / Getty Images
4 يوليو 2022

من المتوقع أن تعلن الحكومة البريطانية، الأسبوع المقبل مشروع قانون جديد يفرض على المكاتب والمدارس والمستشفيات وأماكن الترفيه الجديدة إنشاء دورات مياه منفصلة لكل جنس (للذكور والإناث)، ومنع دورات المياه المشتركة بشكل كامل حفاظاً على الخصوصية.

وحسب صحيفة "غارديان"، من المقرر أن يعلن رئيس الوزراء بوريس جونسون أن حكومته تعمل على منع المباني غير السكنية بناء دورات مياه مشتركة.

فيما ذكرت صحيفة صنداي تلغراف أن المخطط الذي يقوده وزيرة المساواة كيمي بيدنوك جرت الموافقة عليه بهدوء الشهر الماضي، وتقول الحكومة إن "بعض الأطفال يتجنبون استخدام المراحيض في المدرسة لأن لديهم فقط إمكانية الوصول إلى المرافق المشتركة".

وقالت بيدنوك إن التغييرات المخطط لها على أنظمة المراحيض قانونية و "مهمة" لتوفير مساحات أحادية الجنس للرجال والنساء.

ومن المقرر أن يجري تطبيق الإرشادات على المباني التي يزيد حجمها عن حجم معين وستُحدَّد بعد استشارة فنية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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