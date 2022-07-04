سياسة
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ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات بنغلاديش إلى 102
ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات بنغلاديش إلى 102 عقب مصرع 7 أشخاص آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية، في حيت أظهرت البيانات الرسمية أن “15 مليون شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات“.
ارتفاع حصيلة قتلى فيضانات بنغلاديش إلى 102
فيضانات بنغلاديش.. ارتفاع حصيلة القتلى إلى 102  / AP
4 يوليو 2022

ارتفعت حصيلة قتلى فيضانات بنغلاديش الأحد إلى 102 عقب مصرع 7 أشخاص آخرين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر تقرير يومي عن الفيضانات صادر عن مديرية الصحة أنه “جرى تسجيل إصابات في 11 من أصل 28 منطقة متضررة من الفيضانات في الفترة الممتدة بين 17 مايو/أيار الماضي و3 يوليو/تموز الجاري“.

ومن بين الضحايا توفي 75 شخصاً غرقاً و15 بسبب الصواعق وآخرون نتيجة للدغات الأفاعي والأمراض التي تنقلها المياه.

في حين أن عدداً من المناطق النائية لا تزال تغمرها الفيضانات التي تسببت أيضاً في أضرار واسعة النطاق بالمنازل والمحاصيل الغذائية.

وأظهرت البيانات الرسمية أن “15 مليون شخص على الأقل تضرروا جراء الفيضانات“.

وبهذا الخصوص قال وزير التخطيط البنغالي م.م.منان إن الحكومة لديها “خطة ضخمة” للاستجابة للكوارث، مع إعطاء الأولوية لإعادة تأهيل المتضررين من الفيضانات.

وفي السياق نفسه قال مجيب الرحمن نائب مفوض سيلهيت، وهي من المناطق الأكثر تضرراً، للأناضول: "لقد استلمنا مبلغ 50 مليون تاكا (537 ألفاً و634 دولاراً) لبناء المنازل المتضررة“.

وأضاف: “نأمل أن نوزع المساعدات على العائلات المتضررة قبل حلول عيد الأضحى".

ونوّه بأنه “جرى تخصيص نفس المبلغ لمنطقة سنامجانج المجاورة، علماً بأن الحكومة تخصص الأموال لجميع المناطق المتضررة الأخرى“.

ويقول المنكوبون إن منازلهم دمرت وفقدوا ممتلكاتهم وماشيتهم.

وفي بنغلاديش تتسبب الأمطار الموسمية في خسائر بالأرواح والممتلكات كل عام بين شهرَي يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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