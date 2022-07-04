سياسة
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السعودية تعلن قواعد حافلات الحج للعام الجاري.. تَعرَّفْ أبرزها
أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية قواعد حافلات الحج للعام الجاري، متضمنة عدداً من الشروط والقواعد أبرزها عدم وضع عبارة VIP على الحافلات التي ستنقل الحجاج خلال أداء المناسك والشعائر.
السعودية تعلن قواعد حافلات الحج للعام الجاري.. تَعرَّفْ أبرزها
 وزارة الحج والعمرة السعودية تعلن قواعد حافلات الحج للعام الجاري
4 يوليو 2022

ألزمت وزارة الحج والعمرة شركات ومؤسسات حجاج الداخل العاملة خلال موسم حج هذا العام بعدم وضع عبارة VIP على الحافلات التي ستنقل الحجاج خلال أداء المناسك والشعائر، وفقاً لما ذكرت صحيفة "عكاظ" الاثنين.

وطالبت الوزارة بأن لا تتجاوز سعة الحافلات عدد الحجاج المخصص لها مع تحديد نسبة الحافلات الاحتياطية لتكون حافلة واحدة لكل 500 حاج، والحصول على تصريح دخول الحافلات للمشاعر المقدسة بعد فحصها من الفحص الدوري، وعدم استئجار حافلات من خارج المملكة نهائياً.

كما أمرت التعليمات بعدم استخدام الحافلات لغرض النقل الداخلي للركاب في ما بين المدن أو داخل المشاعر المقدسة على هيئة التحميل الفردي.

ووجهت الوزارة بعدم استعمال أو تشغيل الحافلات المصرح بها لشركات ومؤسسات حجاج الداخل في عمليات نقل أخرى خلاف نقل حجاج الداخل المتعاقد معهم والمصرح لهم بأداء فريضة الحج بموجب تصريح حج نظامي.

وأشارت إلى أن التعليمات تقتضي حجز جميع الحافلات المتهالكة التي تكون نسبة العادم منها مرتفعة، حيث يجري حجزها على مداخل مكة المكرمة.

من جانب آخر أعلنت رئاسة شؤون الحرمين أنه سيجري تبريد وتلطيف أجواء المسجد الحرام خلال موسم الحج هذا العام بالهواء البارد المنقى من الجراثيم بنسبة 100%.

وحسب بيان رئاسة شؤون الحرمين تستهلك منظومة التبريد طاقة تصل إلى (159) ألف طن تبريد، وتصنف ضمن أكبر منظومات التبريد في العالم، وتضخ طاقتها عبر محطتين رئيسيتين هما الأكبر عالمياً وهي: محطة كدي، ومحطة الشامية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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