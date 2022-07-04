أعلنت الحكومة الأردنية الأحد نتائج التحقيق في حادث العقبة الذي أسفر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة 260 آخرين الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إحالتها ملف القضية إلى النيابة العامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الداخلية مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق، ومتحدث الحكومة فيصل الشبول.

ووقع الحادث في 27 يونيو/حزيران الماضي إثر سقوط صهريج معبّأ بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوبي البلاد.

وأوضح الفراية أن اللجنة المعنية أنهت تحقيقاتها بالحادث، مرجعاً السبب المباشر إلى "عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ ما أدى إلى حدوث استطالة، ثم انقطاعه".

وأضاف أن التحقيق "أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة".

وأشار وزير الداخلية الأردني إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مديري الهيئة البحرية وشركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني وعدد من المسؤولين في الشركة.

كما لفت إلى أنه جرى تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني من دون مزيد من التفاصيل.