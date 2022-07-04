سياسة
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بعد التحقيق.. الأردن تحيل ملف حادث العقبة إلى النيابة وتطرد مسؤولين
أعلنت الحكومة الأردنية نتائج التحقيق في حادث العقبة الذي أسفر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة 260 آخرين، مشيرة إلى إحالتها ملف القضية إلى النيابة العامة وإنهاء عمل بعض المسؤولين.
بعد التحقيق.. الأردن تحيل ملف حادث العقبة إلى النيابة وتطرد مسؤولين
وقع الحادث في 27 يونيو/حزيران الماضي إثر سقوط صهريج معبّأ بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوبي البلاد / AFP
4 يوليو 2022

أعلنت الحكومة الأردنية الأحد نتائج التحقيق في حادث العقبة الذي أسفر عن وفاة 13 شخصاً وإصابة 260 آخرين الأسبوع الماضي، مشيرة إلى إحالتها ملف القضية إلى النيابة العامة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزير الداخلية مازن الفراية رئيس لجنة التحقيق، ومتحدث الحكومة فيصل الشبول.

ووقع الحادث في 27 يونيو/حزيران الماضي إثر سقوط صهريج معبّأ بغاز الكلورين السام في ميناء العقبة جنوبي البلاد.

وأوضح الفراية أن اللجنة المعنية أنهت تحقيقاتها بالحادث، مرجعاً السبب المباشر إلى "عدم ملاءمة قدرة السلك المعدني المستخدم لوزن الحمولة؛ ما أدى إلى حدوث استطالة، ثم انقطاعه".

وأضاف أن التحقيق "أثبت عدم أخذ الاحتياطات اللازمة للسلامة العامة في مناولة مثل هذه المواد الخطرة".

وأشار وزير الداخلية الأردني إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنهاء خدمات مديري الهيئة البحرية وشركة العقبة لإدارة وتشغيل المواني وعدد من المسؤولين في الشركة.

كما لفت إلى أنه جرى تحويل ملف القضية إلى النيابة العامة لإجراء المقتضى القانوني من دون مزيد من التفاصيل.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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