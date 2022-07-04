سياسة
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الجيش البريطاني يعلن اختراق حسابيه على تويتر ويوتيوب.. من الفاعل؟
أكّد الجيش البريطاني اختراق حسابيه على تويتر ويوتيوب، وأضاف أنه يأخذ أمن المعلومات "على محمل الجد" ويعمل على حل المشكلة، بعدما جرت استعادة الحسابين.
الجيش البريطاني يعلن اختراق حسابيه على تويتر ويوتيوب.. من الفاعل؟
الجيش البريطاني يعلن اختراق حسابيه على تويتر ويوتيوب
4 يوليو 2022

أعلن الجيش البريطاني أنه يحقق في قرصنة حسابيه على تويتر ويوتيوب.

وظهرت مقاطع فيديو عن العملات المشفرة باستخدام صور رجل الأعمال الملياردير إيلون ماسك على قناة يوتيوب الخاصة بالجيش.

كما بدا أن حساب تويتر يعيد نشر تغريدات تخص NFT أي رموز غير قابلة للاستبدال، وهو نوع من الأعمال الفنية الإلكترونية للاستثمار.

وأكد الجيش وقوع الاختراق، قائلاً إنه يأخذ أمن المعلومات "على محمل الجد" ويعمل على حل المشكلة، بعدما جرت استعادة الحسابين.

وقال متحدث باسم الجيش إنه "حتى اكتمال التحقيق لن يكون من المناسب تقديم مزيد من التعليقات".

وليس واضحاً من يقف وراء عملية القرصنة التي شهدت أيضاً إعادة تسمية الحسابات.

وغرّد الجيش في وقت لاحق: "سنجري تحقيقاً كاملاً ونتعلم من هذه الحادثة. شكراً على متابعتنا وستستأنف الخدمة العادية الآن".

وتعني NFT رمزاً غير قابل للاستبدال، وملفاً رقمياً فريداً لا يمكن نسخه ويعمل شهادة ملكية للعناصر الافتراضية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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