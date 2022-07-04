سياسة
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بعد  تردد.. صحيفة بريطانية تكشف سبب موافقة ليفربول على تجديد عقد محمد صلاح
كشفت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية عن السبب الذي دفع نادي ليفربول إلى تلبية الشروط المالية للنجم المصري محمد صلاح، بعد تردد لفترة طويلة. وأعلن النادي الإنجليزي الجمعة، تمديد عقد صلاح، ليستمر مع ليفربول حتى 30 يونيو/حزيران 2025.
بعد  تردد.. صحيفة بريطانية تكشف سبب موافقة ليفربول على تجديد عقد محمد صلاح
ليفربول أعلن تمديد عقد محمد صلاح حتى 30 يونيو/حزيران 2025 / AA
4 يوليو 2022

نشرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية تقريراً حول السبب الذي دفع نادي ليفربول إلى تلبية الشروط المالية للنجم المصري محمد صلاح، بعد تردد لفترة طويلة.

وأعلن النادي الإنجليزي الجمعة تمديد عقد صلاح، ليستمر مع ليفربول حتى 30 يونيو/حزيران 2025.

وقالت الصحيفة إن نادي تشيلسي منافس ليفربول في الدوري الإنجليزي، لعب دوراً مهماً في دفع ليفربول إلى قبول طلبات صلاح مقابل التجديد.

ولفتت إلى أن صلاح كان مستعداً للعودة إلى تشيلسي الذي لعب بفانلته من قبل، وأن المالك الجديد للبلوو تود بويلي كان يجهز لصلاح عقداً لثلاثة مواسم.

وأخبر صلاح من خلال وكيل أعماله، رامي عباس، مجموعة فينواي الرياضية، أنه سيفكر في العودة إلى "ستامفورد بريدج"، الذي لعب على أرضيته بين عامي 2014 و2016.

وكانت المجموعة التي تدير ليفربول مصممة على عدم تحطيم هيكل الأجور المعمول به في النادي، إذ كان المدافع الهولندي فيرجل فان دايك، صاحب أعلى أجر براتب أسبوعي يصل إلى 225 ألف جنيه إسترليني.

وكان ليفربول مستعداً لرحيل صلاح خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية، مقابل 60 مليون جنيه إسترليني بدلاً من مغادرته الأنفيلد بالمجان في صيف عام 2023.

لكن فور علم إدارة ليفربول برغبة تشيلسي في ضم صلاح سارعت إلى تمديد عقده حتى صيف 2025.

ووفقاً لبنود العقد الجديد الذي وُقِّع في جزيرة ميكونوس اليونانية، بات قائد المنتخب المصري صلاح اللاعب الأعلى أجراً في الدوري الإنجليزي الممتاز (400 ألف جنيه إسترليني)، متفوقاً على البرتغالي كريستيانو رونالدو والبلجيكي كيفن دي بروين.

وترى إدارة ليفربول أن بيع ساديو ماني لبايرن ميونخ ورحيل صلاح إلى منافس محلي، كان سيمثل ضربة موجعة لطموحات الفريق في المنافسة على الألقاب، إلى جانب أنه سيفقده جزءاً كبيراً من هيبته في المنافسات الإنجليزية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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