سياسة
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بسبب أسعار الوقود.. جدال بين البيت الأبيض ومؤسس أمازون
انتقد جيف بيزوس مؤسس "أمازون" استراتيجية الحكومة الأمريكية في إدارة ملف أسعار الوقود فردّت عليه المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير ودار بينهما سجال علني.
بسبب أسعار الوقود.. جدال بين البيت الأبيض ومؤسس أمازون
اعتبرت المتحدثة باسم البيت الأبيض أن ارتفاع أسعار الغاز يعكس سوقاً "تخذل المستهلك الأمريكي" / AFP
4 يوليو 2022

انتقد جيف بيزوس مؤسس "أمازون" استراتيجية الحكومة الأمريكية في إدارة ملف أسعار الوقود، فردّت عليه المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، ودار بينهما سجال علني.

جاء ذلك تعقيباً على مطالبة الرئيس الأمريكي جو بايدن شركات إنتاج النفط بتخفيض أسعار البنزين والديزل.

وقال بيزوس: "أوه، التضخم بالفعل يمثل مشكلة ملحّة كي يستمر البيت الأبيض في الإدلاء بتصريحات مماثلة"، واعتبرها "توجيهاً خاطئاً أو سوء فهم عميقاً لطبيعة السوق الأمريكي".

من جانبها اعتبرت المتحدثة بيير أن ارتفاع أسعار الغاز يعكس سوقاً "تخذل المستهلك الأمريكي".

وقالت بيير: "خلال الشهر الماضي انخفضت أسعار النفط نحو 15 دولاراً، لكنها لم تنخفض تقريباً في المضخات"، وأوضحت: "هذه ليست طبيعة السوق، إنها سوق تخذل المستهلك".

وخاطبت بيزوس مباشرة قائلة: "لكني لا أتعجب من أن تكون فكرتك عن السوق، هي أن تستخدم شركات النفط والغاز وسائل لجني أرباح هائلة على حساب الشعب الأمريكي، ليس مستغرباً أن تكون هذه هي الطريقة التي تفهم بها عمل الاقتصاد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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