سياسة
3 دقيقة قراءة
كيف يتخذ تجار البشر الجامعات البريطانية غطاءً لأنشطتهم غير المشروعة؟
أفادت صحيفة الغارديان بأن السلطات البريطانية طلبت من الجامعات رفع حالة الحذر تجاه جرائم الاتجار بالبشر بعد تكرر حالات انقطاع طلاب دخلوا بريطانيا بتأشيرات دراسية عن برامجهم التعليمية، ليُعثر عليهم بعدها يعملون بظروف استغلالية على بعد مئات الأميال.
كيف يتخذ تجار البشر الجامعات البريطانية غطاءً لأنشطتهم غير المشروعة؟
السلطات البريطانية تدعو الجامعات للحذر من استغلالها في جرائم الاتجار بالبشر / Getty Images
4 يوليو 2022

طلبت سلطات المملكة المتحدة من الجامعات البريطانية أن تكون حذرة وفي حالة تأهب قصوى تجاه جرائم الاتجار بالبشر بعد تكرر حالات انقطاع طلاب دخلوا بريطانيا بتأشيرات دراسية عن برامجهم التعليمية، ليُعثر عليهم بعد ذلك يعملون في ظروف قاسية واستغلالية على بعد مئات الأميال، وفقاً لصحيفة الغارديان البريطانية.

وفي أحدث تطور انقطع عدد من الطلاب الهنود المسجلين بجامعات غرينتش وتشيستر وتيسايد عن محاضراتهم بعد وقت قصير من وصولهم إلى المملكة المتحدة، وفقاً لتقرير صادر عن الجهة الحكومية المسؤولة عن مكافحة الجريمة المنظمة واستغلال العمال.

وعُثِر على هؤلاء الطلاب لاحقاً يعملون بدور الرعاية في ويلز حيث كانوا يعيشون في ظروف مزرية مع ما يصل إلى 12 شخصاً في شقة لا تحوي إلا على 3 أسرّة، وكانوا يعملون لعدد ساعات يصل إلى 80 ساعة أسبوعياً، وأحياناً بنظام الفترتين بمقابل مادي يقل كثيراً عن الحد الأدنى للأجور في بريطانيا".

وذكر التقرير أن "نسب حضور (الطلاب) في الجامعات المسجلين بها كانت منخفضة أو معدومة، وفي بعض الحالات كان أشخاص آخرون يسجلون الدخول لهم في المحاضرات لإعطاء الانطباع بأنهم كانوا موجودين".

يأتي ذلك بعد أن كشف تحقيق أجرته منظمة "أوبزرفر" عن انتشار استغلال العمالة في دور الرعاية المنتشرة بجميع أنحاء بريطانيا، إذ تبيّن أن عمالاً من الهند والفلبين ودول إفريقية طُلب منهم دفع رسوم توظيف غير قانونية تصل إلى 18000 جنيه إسترليني. وفي بعض الحالات أجبروا على العمل في ظروف استعبادية لتسديد ديونهم، مع وقف دفع مستحقاتهم المادية وحجز جوازات سفرهم.

وتسلّط الأدلة الجديدة الضوء على الطرق الأخرى التي يستغل خلالها تجار البشر والوكلاء غير الشرعيين العمال القادمين من الدول المذكورة، استجابةً للطلب المتزايد على العمالة الرخيصة في المملكة المتحدة.

وتبيّن أن الطلاب الهنود المذكورين سابقاً لم يحصلوا إلا على 16 ساعة فقط من التدريب عبر الإنترنت، وفي معظم الحالات لم يخضعوا لفحوصات خلفية جنائية، مما يثير مخاوف بشأن المخاطر المحتملة على كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة الذين تستضيفهم دور الرعاية.

وحسبما ورد، لم تكن دور الرعاية التي وظفتهم على دراية بخلفياتهم لأن المعلومات الكاذبة قُدِّمت لهم من قِبل المستغلين المشتبه بهم، والذين يديرون وكالة للتوظيف.

وفي حالة أخرى عُثِر على طلاب يعيشون في عقار في برمنغهام حيث صودرت جوازات سفرهم وأجبروا على العمل في ظروف استغلالية، وفقاً لمنظمة Unseen UK المعنية بمكافحة "العبودية الحديثة".

ووفقاً للمنظمة يُعتقد أن عدداً من الطلاب الذين جاءوا أيضاً من الهند ويتحدثون القليل من اللغة الإنجليزية أُجبروا على العمل في نوبات على مدار 24 ساعة بلا فترات راحة بمقابل مادي زهيد لدرجة أنهم لم يستطيعوا تحمّل تكاليف الطعام. وقد أحيلت القضية إلى الشرطة.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us