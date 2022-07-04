سياسة
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"تيك توك" أمام المحاكم الأمريكية بسبب مقتل طفلتين بـ"تحدي التعتيم"
تواجه منصة "تيك توك" دعوى قضائية أمام محكمة لوس أنجلوس العليا بعد أن قتلت طفلتين نفسيهما أثناء محاولة المشاركة في "تحدي التعتيم".
"تيك توك" أمام المحاكم الأمريكية بسبب مقتل طفلتين بـ"تحدي التعتيم"
يقوم ذلك التحدي على خنق الشخص لذاته ومعرفة المدة التي يمكنه خلالها حبس أنفاسه / Reuters
4 يوليو 2022

رُفعت دعوى قضائية ضد منصة "تيك توك"، بعد مقتل طفلتين أثناء محاولتهما القيام بـ"تحدي التعتيم"، الذي راج على المنصة.

جاء ذلك في صحيفة "لوس أنجلوس تايمز" التي ذكرت أن إريكا والتون (8 أعوام) وأرياني أرويو (9 أعوام)، لقيتا حتفهما أثناء إجرائهما مقاطع فيديو للمشاركة بـ"تحدي التعتيم".

ويقوم ذلك التحدي على خنق الشخص لذاته ومعرفة المدة التي يمكنه خلالها حبس أنفاسه، وقد جرى العثور على إريكا "معلقة من سريرها وحبل حول رقبتها"، وأرياني "معلقة من مقود كلب".

وتحتج الدعوى بأن "تيك توك استثمرت مليارات الدولارات لتطوير منتجها وإيصاله إلى المراهقين والأطفال، ويتضمن ذلك المحتوى مقاطع إشكالية تضر بالصحة النفسية للقصّر"، وقد رُفعت الدعوى يوم الجمعة الماضي في محكمة لوس أنجلوس العليا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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