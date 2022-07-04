بدأت البحرية الأمريكية تقديم مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات تساعدها على مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات بمنطقة الشرق الأوسط، وسط توتر بشأن الملف النووي الإيراني وتسليح طهران للمتمردين الحوثيين في اليمن.

ووفقاً لوكالة "أسوشيتد برس" قال تيموثي هوكينز، متحدث الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، إن أي نشاط يزعزع الاستقرار (في المنطقة) يحظى باهتمامهم.

وأضاف أن تقديم مكافآت مالية يُعَدّ "خطوة أخرى في جهود تعزيز الأمن البحري الإقليمي"، مؤكداً تحقيق "نجاح هائل" في ضبط المخدرات والأسلحة غير المشروعة خلال العام الماضي.

وأشار هوكينز إلى أن هذه المبادرة أطلقها الأسطول الخامس الثلاثاء الماضي، تحت برنامج مكافآت وزارة الدفاع الذي جُرّب سابقاً في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

وأفاد بأن الأسطول قرّر استخدام نفس البرنامج في أثناء تنفيذه دوريات في الممرات المائية بالشرق الأوسط.

وقال هوكينز إن البرنامج يشمل افتتاح "خط ساخن" باللغات العربية والإنجليزية والفارسية، إضافة إلى المعلومات التي يمكن إرسالها عبر الإنترنت باللغتين الدرية والبشتو.

وأضاف أن المكافآت المالية يمكن أن تبلغ 100 ألف دولار، أو ما يعادلها من المركبات أو القوارب أو الغذاء، مقابل الحصول على معلومات عن أي هجمات مخطَّط لها ضد الأمريكيين في المنطقة.

في وقت سابق أعلن الأسطول الخامس مصادرة مخدرات بقيمة 500 مليون دولار عام 2021، كما اعترض الأسطول 9 آلاف قطعة سلاح في نفس العام تمثّل "ثلاثة أضعاف" ما ضُبط عام 2020.

ومن المتوقع أن يزيد هذا التطور الضغط على تدفق الأسلحة الإيرانية إلى الحوثيين في اليمن، الذي يشهد وقفاً لإطلاق النار منذ أشهر.

ورغم حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن الدولي على صادرات الأسلحة إلى اليمن ونفي إيران تسليح الحوثيين، فإن خبراء مستقلين ودولاً غربية وخبراء من الأمم المتحدة أكّدوا أن في اليمن أسلحة إيرانية.

ولم تردّ جماعة الحوثي مباشرة على برنامج البحرية الجديد، لكن علي القحوم، عضو المكتب السياسي للجماعة، كتب على تويتر الأسبوع الماضي أن الجماعة ترصد تحركات الأمريكيين في البحر الأحمر وحضرموت ومناطق أخرى.

وأضاف: "خيارات الدفاع والمواجهة مفتوحة، ولن يكون لهم ومشاريعهم الشيطانية مكان ولا قرار".

وفي أكتوبر/تشرين الأول 2016 قالت البحرية الأمريكية إن المدمرة "ماسون" تعرضت لإطلاق صاروخين من اليمن، لكن لم يصل أي منهما إلى السفينة الحربية، حسب شبكة "إي بي سي" الإخبارية الأمريكية.

وردّاً على ذلك أطلقت الولايات المتحدة صواريخ من نوع "توماهوك كروز" على ثلاثة مواقع رادار ساحلية في الأراضي التي يسيطر عليها الحوثيون.