فتحت الشرطة الأمريكية بولاية إنديانا، تحقيقا بعد العثور على أكثر من 30 جثة بعضها "متحلل"، في دار للجنازات في ضاحية جيفرسونفيل لويزفيل.

وقال الرائد إسحاق باركر، إن الشرطة عثرت مساء الجمعة على 31 جثة في دار "لانكفورد" للجنازات، بعضها "متحلل جداً"، وفقاً لموقع "ABC" الإخباري، مساء الأحد.

وأفاد باركر بأن مكتب الطب الشرعي بالمقاطعة أبلغ عن انبعاث رائحة قوية من المبنى، حيث عثرت الشرطة على جثث في أماكن مختلفة، بعضها كانت موجودة في المبنى منذ مارس/آذار الماضي.

وأكدت الشرطة عثورها أيضاً على رفات 16 جثة محترقة.

وقال باركر إن صاحب الدار يخضع للتحقيق منذ الجمعة الماضي، وإن التحقيق في ملابسات الحادثة "لا يزال جارياً".

وأوضحت الشرطة أن رفات الجثث نُقل إلى مكتب الطب الشرعي بمقاطعة كلارك لتحديد هوياتها، وطلبت من أي شخص لديه معلومات الاتصال.