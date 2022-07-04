قال وزير العمل والضمان الاجتماعي التركي وداد بلغين الاثنين إن الحكومة سترفع رواتب العاملين في الوظائف الحكومية والمتقاعدين بنسبة 42%، لمواجهة التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة.

وقال الوزير في لقاء مع وسائل إعلام محلية إن جميع الموظفين الحكوميين سيستفيدون من هذه الزيادة، اعتباراً من رواتب الشهر الجاري.

وأشار بلغين إلى أن أرقام التضخم دفعت الحكومة إلى هذه الزيادة الكبيرة، وأضاف أن الحكومة أقرت تخفيضات ضريبية بقيمة 90 مليار ليرة من أجل دعم العاملين والمؤسسات في البلاد.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن الجمعة رفع الحد الأدنى لأجور العاملين 30%، ليصبح 5 آلاف و500 ليرة تركية (نحو 328 دولاراً).

وأوضح في مؤتمر صحفي عقده بمدينة إسطنبول أنه سيبدأ سريان الحد الأدنى الجديد للأجور اعتباراً من 1 يوليو/تموز الحالي.

وأشار الرئيس أردوغان إلى استمرار إلغاء ضريبتي الدخل ورسوم الدمغة من الحد الأدنى للأجور.