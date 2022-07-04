سياسة
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وزير خارجية شمال قبرص : "حل الدولتين " هو الصيغة الوحيدة لحل النزاع القبرصي
أكد وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو أن الشراكة مع إدارة جنوب قبرص لم تنجح، وأن صيغة "حل الدولتين" هي المنظور الواقعي لحل النزاع، إذ يمكن أن تكون دولتان متساويتان في السيادة على جزيرة قبرص تعيشان جارتين.
وزير خارجية شمال قبرص : "حل الدولتين " هو الصيغة الوحيدة لحل النزاع القبرصي
وزير خارجية شمال قبرص التركية قال إن الشراكة مع إدارة الجنوب أثبتت فشلها / TRT World
4 يوليو 2022

قال وزير الخارجية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو إن جمهورية شمال قبرص التركية فقدت الثقة في حل الدولة الواحدة إذ يرفض القبارصة اليونانيون معاملة القبارصة الأتراك شركاءً على قدم المساواة.

وقضية قبرص نزاع سياسي طويل الأمد بين القبارصة الأتراك واليونانيين، وهما طائفتان عرقيتان ودينيتان مختلفتان تقيمان في جزيرة شرق البحر المتوسط ​​الاستراتيجية.

وبعد عقود من الجمود السياسي بشأن وضع الجزيرة المتنازع عليها وسكانها، لم يعد القبارصة الأتراك يؤمنون بحل الدولة الواحدة، وهي الصيغة السياسية التي أملاها المجتمع الدولي منذ عام 1960، عندما تشكلت جمهورية قبرص.

وقال وزير خارجية جمهورية شمال قبرص التركية تحسين أرطغرل أوغلو في مقابلة مع شبكة TRT التركية، "لقد جربنا الشراكة ولم تنجح لماذا؟ لأن القبارصة اليونانيين لم يتمكنوا من قبول فكرة أن القبارصة الأتراك هم أنداد لهم".

وأضاف أرطغرل أوغلو: "لذا من الآن فصاعداً، ما يجب أن نقبله هو أنه إذا لم نتمكن من العيش معاً، فإن الرد الأكثر منطقية هو العيش كجيران، إن المستقبل من وجهة نظري، ومن منظور واقعي للغاية، دولتان متساويتان في السيادة على جزيرة قبرص تعيشان جارتين، ونأمل أن تتمتع بعلاقات حسن الجوار، ولكن ليس بدولة موحدة".

وفي ظل التعنت اليوناني المستمر، الذي يرفض الاعتراف بالواقع التركي على الجزيرة، لم يعد كل من تركيا والقبارصة الأتراك ينظرون إلى حل الدولة الواحدة باعتباره المسار المثالي للمضي قدماً.

وأوضح وزير خارجية شمال قبرص: "خلاف ذلك، إذا كان المجتمع الدولي سيحاول إجبارنا على ما يسمى التسوية أو الاتحاد أو أي شيء يسمونه، دولة مشتركة بين القبارصة الأتراك والقبارصة اليونانيين، فهذه محاولة غير مجدية. لن تنجح. لقد جُربت وفشلت ".

وفقاً للاتفاقية الدولية التأسيسية لجمهورية قبرص، استندت شرعية الدولة ثنائية الطائفتين والمنطقتين إلى استمرار الشراكة، ولكن إذا فشلت الشراكة، كما أوضحت الاتفاقية الدولية، فلن يكون للقبارصة اليونانيين ولا للقبارصة الأتراك الحق في المطالبة بكامل أراضي الجزيرة.

وشدد أرطغرل أوغلو على وجود: "هوس بمعاملة جزيرة قبرص كما لو كانت جزيرة يونانية لا يتساوى فيها القبارصة الأتراك".

وأكد الوزير: "لن تسمح تركيا أبداً لهذه الجزيرة أن تكون جزيرة يونانية"، مشيراً إلى أن الجزيرة كانت تحت الحكم العثماني لأكثر من ثلاثة قرون. وأشار إلى أن "القبارصة الأتراك لم يكونوا أبداً مجتمعاً للجمهورية اليونانية في تاريخهم".

وختم أرطغرل أوغلو: "لم نأت إلى هذه الجزيرة من القمر. جاء أسلافنا إلى هنا من الأناضول. نحن أتراك نعيش في جزيرة قبرص. لا توجد أمة تسمى القبارصة. أنت إما قبرصي يوناني أو قبرصي تركي أو إحدى الأقليات، أرميني أو ماروني ".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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