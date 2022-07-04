قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن نتائج تحقيق "مستقل" أُجري على الرصاصة التي أدت إلى مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة الشهر الماضي لم يسفر عن نتائج حول الجهة التي تسببت بمقتلها، فيما أبدت النيابة العامة الفلسطينية استغرابها مما ورد في البيان الأمريكي.

لكنّ الوزارة قالت إن مجلس الأمن الأمريكي، خلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل أبو عاقلة".

وقال نيد برايس، المتحدث بلسان وزارة الخارجية الأمريكية، في تصريح مكتوب: "بعد تحليل جنائي مفصل للغاية، لم يتمكن فاحصو الطرف الثالث المستقلون، في جزء من عملية أشرف عليها منسق الأمن الأمريكي، من التوصل إلى نتيجة نهائية فيما يتعلق بأصل الرصاصة التي قتلت الصحفية الفلسطينية الأمريكية شيرين أبو عاقلة".

وأضاف برايس: "قرر خبراء المقذوفات أن الرصاصة أصيبت بأضرار بالغة، مما حال دون التوصل إلى نتيجة واضحة".

وتابع: "بالإضافة إلى التحليل الجنائي والتحليل الباليستي، مُنح مجلس الأمن الأمريكي حق الوصول الكامل إلى تحقيقات كل من الجيش الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية خلال الأسابيع العديدة الماضية".

من جهتها، قالت النيابة العامة الفلسطينية رداً على البيان الأمريكي إن "اغتيال شيرين أبو عاقلة كان باستهداف مباشر من أحد أفراد الجيش الإسرائيلي".

وأضافت النيابة العامة الفلسطينية أنها "تستغرب ما ورد في البيان الأمريكي عن المقذوف الذي قتل شيرين أبو عاقلة".

بدورها، قالت منظمة التحرير الفلسطينية الاثنين إنها "لن تسمح بمحاولات حجب الحقيقة في مقتل الصحفية شيرين أبو عاقلة".

جاء ذلك في تغريدة لأمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حسين الشيخ، على موقع تويتر.

وكتب الشيخ أن "حكومة الاحتلال تتحمّل مسؤولية اغتيال شيرين أ بو عاقلة".

وأضاف: "سنستكمل إجراءاتنا أمام المحاكم الدولية".

وتابع: "لن نسمح بمحاولات حجب الحقيقة أو الإشارات الخجولة في توجيه الاتهام لإسرائيل".

إسرائيل المسؤولة "على الأرجح"

ورغم عدم التوصل إلى نتائج واضحة، إلى أن برايس قال إن تلخيص كلا التحقيقين اللذيْن أجرتهما إسرائيل والسلطة الفلسطينية، جعل مجلس الأمن الأمريكي يخلُص إلى أن إطلاق النار من مواقع الجيش الإسرائيلي "كان مسؤولاً على الأرجح عن مقتل شيرين أبو عاقلة".

لكنه استدرك قائلاً: "لم يجد مجلس الأمن الأمريكي أي سبب للاعتقاد بأن هذا كان متعمداً".

وفي 11 مايو/أيار الماضي، قُتلت شيرين أبو عاقلة مراسلة قناة "الجزيرة" القطرية، برصاصة في الرأس أثناء تغطيتها اقتحام للجيش الإسرائيلي بمدينة جنين، شمالي الضفة الغربية.