أعلنت وزارة البيئة المصرية رسمياً الأحد مصرع سيدتين نتيجة هجوم لسمكة قرش في أحد المنتجعات السياحية جنوبي مدينة الغردقة المطلة على ساحل البحر الأحمر. فيما أوضح بيان الوزارة أن الأجهزة الأمنية المصرية على أعلى المستويات تابعت الحادثة، وأصدر محافظ البحر الأحمر قراراً بوقف كامل الأنشطة بمحيط موقع الهجوم.

ووفقاً للإحصائيات، سُجل عام 2021 نحو 73 هجوماً لأسماك القرش على البشر في جميع أنحاء العالم، وهو ما يتماشى مع متوسط ​​آخر خمس سنوات (2016-2020) البالغ 72 حادثة سنوياً، فيما انتهت 9 من تلك الهجمات بالموت بسبب التعرض للقضم.

وعلى الرغم من الارتفاع المفاجئ في الوفيات في عامي 2020 و2021، تظهر الاتجاهات طويلة المدى انخفاضاً في عدد الوفيات السنوية. في الواقع، فإن فرصك في الموت بسبب البرق أو مهاجمتك من تمساح أكبر من فرصك في الموت في هجوم سمك القرش. لكن هذا لا يعني أنه لا يجب عليك اتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية، تماماً كما ينبغي مع أي خطر، خاصة مع استمرار تزايد أعداد أسماك القرش.

كيف تنجو من هجمات القروش؟

يقول الخبراء إن السباحة في مجموعة والبقاء بالقرب من الشاطئ طريقتان بسيطتان لتجنب هجوم سمك القرش. يمكنك أيضاً تثبيط الهجوم من خلال عدم ارتداء ملابس زاهية أو أي شيء لامع. ولكن ماذا تفعل إذا واجهت واحداً بالفعل بالقرب منك وأنت تسبح؟

1. البقاء في مجموعات. يبدو بعض الأدلة على السلامة بالأرقام، ويبدو أن أسماك القرش المفترسة الكبيرة قد تتجنب الشواطئ المأهولة بالسكان.

2. كن حذراً في الماء العكر. يُعتقد أن بعض عضات أسماك القرش مرتبطة بـ "هوية خاطئة"، ومن المحتمل أنه في الظروف المظلمة لا يمكنهم الرؤية أيضاً وقد يتشككون في الأيادي والأقدام المتحركة معتقدين أنها وجبة للافتراس.

3. تجنب الغسق والفجر. على الرغم من عدم وجود دليل مباشر على أن أسماك القرش تتغذى أكثر عند الغسق والفجر، فإن الخبراء يقولون أنها تكون أكثر نشاطاً في ذلك الوقت وربما تبحث عن الطعام. لذلك، ربما لا تكون فكرة جيدة أن تكون في الماء في تلك الأوقات.

4. أما إذا رأيت سمكة قرش بالقرب منك، فأبقِ عينيك عليها حتى تتمكن من تقييم الموقف باستمرار ومعرفة كيفية الوصول إلى بر الأمان. كما أنك تريد أن يعرف القرش أنك تعلم أنه هناك. إذا اقترب منك القرش وكان يتصرف بعدوانية، أبق عينيك عليه وابتعد. من الحكمة أن تخرج من الماء إذا استطعت.

ماذا تفعل لو وجدت نفسك وجهاً لوجه مع قرش مفترس؟

إليك بعض النصائح المفيدة التي قد تحسن فرصك في البقاء على قيد الحياة في حال مواجهتك لسمكة قرش وجهاً لوجه:

1. لا داعي للذعر حول سمكة قرش. إذا كنت في الماء ووجدت نفسك فجأة بصحبة سمكة قرش، فستخبرك الغريزة بالهروب على الفور. قاوم هذا الإلحاح لأنك من المرجح أن تتعرض للعض. حاول أن تتحرك ببطء نحو الشاطئ أو القارب، اختر أيهما أقرب. لا تضرب ذراعيك أو ترفس أو تتناثر أثناء السباحة. حاول ألا تدير ظهرك إلى سمك القرش وأنت تتحرك. تذكر أنه من المهم إبقاء القرش في مكان مرئي.

2. حاول الحفاظ على التواصل البصري مع القرش. مثل الكلاب، تحترم أسماك القرش الحزم. إذا اقتربت سمكة قرش، يمكنك دفعها بعيداً. لا ترغب في بدء معركة من المحتمل أن تخسرها، ولكن يمكنك تجنبها عن طريق إخبار القرش أنك مفترس أيضاً.

3. إذا هاجمتك سمكة قرش، قاوم. في حال قرر القرش أنك قد تكون طعاماً جيداً له، فلن يكون لك رأي كبير في هذا الشأن. حتى عضة الاختبار، إذ قد يمنحك القرش عضة فضولية، يمكن أن تسبب إصابات خطيرة. ومع ذلك، فإن فعل شيء أفضل من لا شيء، إذ ينصح باللكم والهجوم على القرش كيفما أمكنك ذلك. العيون والأنف والخياشيم كلها أهداف جيدة. أما في حال امتلاك سلاح، مثل سكين، فيمكنك استخدامه باستهداف الخياشيم أو الجانب السفلي من سمكة القرش.

4. إذا عضت سمكة قرش ذراعك، احتفظ بها فوق رأسك. فإذا كنت محظوظاً بما يكفي لأن تفقد اهتمام سمكة قرش، فاسبح بأسرع ما يمكنك إلى الشاطئ أو أي مكان أمن. إذا كان لديك جرح في الذراع، فتأكد من إبقائه مرفوعاً فوق مستوى قلبك. احصل على رعاية طبية في أسرع وقت ممكن.

5. مهما فعلت، حاول ألا تنظر إلى الجرح. البشر لا يضاهون أسماك القرش، والجروح التي تسببها الحيوانات يمكن أن تكون مدمرة. يشبه الأمر عندما يقطع طفل صغير إصبعه. لا يبدأ في البكاء حتى يرى الدم.