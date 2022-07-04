سياسة
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أمريكا.. 6 قتلى و24 جريحاً بإطلاق نار بشيكاغو في احتفال الاستقلال
أعلنت الشرطة الأمريكية الاثنين مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين في إطلاق نار على استعراض يوم الرابع من يوليو/تموز في إحدى ضواحي شيكاغو، فيما لا يزال البحث جارياً عن المشتبه به.
أمريكا.. 6 قتلى و24 جريحاً بإطلاق نار بشيكاغو في احتفال الاستقلال
الشرطة الأمريكية قالت إنها لا تزال تبحث عن مشتبه به / Reuters
4 يوليو 2022

لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم ونقل 24 مصاباً إلى المستشفيات بعد إطلاق النار على استعراض يوم الرابع من يوليو (الاستقلال الأمريكي) في إحدى ضواحي شيكاغو، وتبحث الشرطة عن مشتبه به، حسبما ذكرت الاثنين.

وذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن العرض بدأ في حوالي الساعة 10 صباحاً ولكن وُقف فجأة بعد 10 دقائق بعد إطلاق النار. وشاهد مراسل صن تايمز ثلاث جثث ملطخة بالدماء مغطاة.

وفر مئات المحتفلين، بعضهم ملطخ بالدماء، من الموقع، تاركين وراءهم أمتعة وأغراضاً.

وقالت شرطة هايلاند بارك في بيان في وقت مبكر من بعد ظهر الاثنين إن ستة أشخاص قتلوا ونقل 24 مصاباً إلى المستشفيات. ولم يتضح ما إذا كان القتلى الستة من بين الاربعة والعشرين الذين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن السلطات لا تزال تبحث عن مشتبه.

وأظهر مقطع مسجل مصور التقطه صحفي من صن تايمز بعد سماع إطلاق النار فرقة موسيقية على طوف مستمرة في العزف بينما يركض الناس وهم يصرخون.

ونشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بِرَكاً من الدماء في وسط مدينة هايلاند بارك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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