لقى ما لا يقل عن ستة أشخاص حتفهم ونقل 24 مصاباً إلى المستشفيات بعد إطلاق النار على استعراض يوم الرابع من يوليو (الاستقلال الأمريكي) في إحدى ضواحي شيكاغو، وتبحث الشرطة عن مشتبه به، حسبما ذكرت الاثنين.

وذكرت صحيفة شيكاغو صن تايمز أن العرض بدأ في حوالي الساعة 10 صباحاً ولكن وُقف فجأة بعد 10 دقائق بعد إطلاق النار. وشاهد مراسل صن تايمز ثلاث جثث ملطخة بالدماء مغطاة.

وفر مئات المحتفلين، بعضهم ملطخ بالدماء، من الموقع، تاركين وراءهم أمتعة وأغراضاً.

وقالت شرطة هايلاند بارك في بيان في وقت مبكر من بعد ظهر الاثنين إن ستة أشخاص قتلوا ونقل 24 مصاباً إلى المستشفيات. ولم يتضح ما إذا كان القتلى الستة من بين الاربعة والعشرين الذين نقلوا إلى المستشفى.

وقالت الشرطة إن السلطات لا تزال تبحث عن مشتبه.

وأظهر مقطع مسجل مصور التقطه صحفي من صن تايمز بعد سماع إطلاق النار فرقة موسيقية على طوف مستمرة في العزف بينما يركض الناس وهم يصرخون.

ونشرت صورة على وسائل التواصل الاجتماعي تظهر بِرَكاً من الدماء في وسط مدينة هايلاند بارك.