سياسة
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إسبانيا تضبط "غوّاصات مسيّرة" لتهريب المخدرات من المغرب
ضبطت الشرطة الإسبانية الاثنين ثلاث غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات، وأعلنت الشرطة في بيان القبض على ثمانية أشخاص في مداهمات نُفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا.
إسبانيا تضبط "غوّاصات مسيّرة" لتهريب المخدرات من المغرب
بيان الشرطة أوضح أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها  غواصات مسيّرة تحت الماء / Getty Images
4 يوليو 2022

أعلنت الشرطة الإسبانية الاثنين أنها ضبطت ثلاث غواصات مسيّرة تحت الماء قادرة على نقل كميات كبيرة من المخدرات من المغرب إلى إسبانيا وفككت عصابة يشتبه في أنها تصنعها.

وقالت الشرطة في بيان إن عناصرها ضبطوا ثلاثاً مما يطلق عليها "غواصات مسيّرة" وقبضوا على ثمانية أشخاص في عمليات دهم نفذت في برشلونة وإقليمي ملقة وقادس في جنوب إسبانيا.

وأوضح البيان أن هذه المرة الأولى التي تصادر فيها أجهزة مماثلة.

وتعتقد الشرطة أن العصابة صنعت هذه الغواصات المسيّرة لتكون "قادرة على تحمل حمولات كبيرة" لاستخدامها من منظمات إجرامية أخرى.

وقال البيان: "هذه الأجهزة يمكن أن تسمح لمهربي المخدرات نقل كميات كبيرة من المخدرات عن بعد عبر مضيق جبل طارق".

وكل منها مزودة ما يصل إلى 12 محركاً فيما يصل مداها إلى 30 كيلومتراً.

وهذا يكفي بسهولة لإدارة عمليات عبور تحت الماء لمضيق جبل طارق الذي يفصل إسبانيا عن المغرب والذي يمتد 15 كيلومتراً فقط.

وتابع البيان أنه كان من المقرر تسليم ثلاث مسيّرات لعصابة مخدرات فرنسية "لنقل كميات كبيرة من الكوكايين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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