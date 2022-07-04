قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي الاثنين إن الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا وحدت بلاده، وسرعت بالإصلاحات، ووحدت أوروبا وحلف الشمال الأطلسي (ناتو).

جاء ذلك في مداخلة عبر الفيديو، أثناء انعقاد مؤتمر يتمحور على انعاش أوكرانيا، في مدينة لوغانو السويسرية، اليوم الاثنين.

وأضاف: "بفضل إصلاحنا هذا، حققنا كل قيمة أساسية لأوروبا، تماماً كما يوحي الدعم المقدم من دول الناتو أننا وحدنا الحلف".

وتابع أن الناس توحدوا من أجل الديمقراطية بفضل ما يحدث في أوكرانيا.

وأوضح زيلنسكي: "هذه الوحدة لم نشهدها منذ آلاف السنين، وستصبح إعادة إعمار أوكرانيا أيضاً أعظم إصلاح لدينا".

وقال إنه منذ بدء الحرب ضد بلاده تم تدمير آلاف المؤسسات التعليمية، بما في ذلك المدارس والجامعات ورياض الأطفال.

والتقى يومي الاثنين والثلاثاء زعماء ووزراء خارجية 38 دولة ومنظمة دولية على الأقل في مدينة​​​​​​​ لوغانو لصياغة خارطة طريق لإعادة إعمار أوكرانيا.

وكان من الذين حضروا المؤتمر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميكال، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ووزيرة الخارجية البريطانية ليز تراس.

وشنت روسيا هجوماً على أوكرانيا، في 24 فبراير/شباط الماضي، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.