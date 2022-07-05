سياسة
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في عيد الاستقلال الأمريكي.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في إلينوي وفيلادلفيا
ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار استهدف موكباً في ولاية إلينوي أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي، إلى 6 قتلى و24 جريحاً على الأقل، فيما أصيب ضابطا شرطة في ولاية فيلادلفيا بإطلاق نار عقب "حادث أمني" آخر.
في عيد الاستقلال الأمريكي.. قتلى وجرحى جراء إطلاق نار في إلينوي وفيلادلفيا
ارتفاع حصيلة قتلى ولاية إلينوي إلى 6 / AP
5 يوليو 2022

ارتفعت حصيلة ضحايا حادث إطلاق نار استهدف موكباً في ولاية إلينوي، أثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الأمريكي إلى 6 قتلى و24 جريحاً على الأقل، فيما أصيب ضابطا شرطة في ولاية فيلادلفيا بإطلاق نار عقب "حادث أمني" آخر، على طريق بنيامين باركواي.

ووقع الحادث الأول في مدينة هايلاند بارك على بعد 48 كلم من مدينة شيكاغو أثناء احتفال المواطنين الأمريكيين بمناسبة يوم استقلال البلاد عن بريطانيا العظمى عام 1776.

وقال كريس أونيل قائد شرطة هايلاند بارك إن الحادثة خلفت 6 قتلى و24 جريحاً، دون الكشف عن مدى خطورة إصابتهم.

وحول الحادث الثاني فقد أفادت قناة (CBS 3) بأن حالة الضابطين مستقرة وتبحث الشرطة عن مطلق النار.

وفي تسجيل مصور عرضته وسائل إعلام محلية يظهر أشخاص يركضون في طريق بنيامين فرانكلين باركواي، فيما أمرت الشرطة الناس في المباني المجاورة بالاحتماء في أماكنهم.

وفي وقت سابق اليوم أعلنت الشرطة الأمريكية مقتل 5 أشخاص وإصابة 19 آخرين إثر حادث إلينوي قبل الكشف عن الحصيلة الجديدة.

وتداولت وسائل إعلام أمريكية عبر تويتر شريطاً مصوراً يظهر تراكض المشاركين في الاحتفال وهم في حالة ذعر وسط أصوات لإطلاق النار.

وقالت شرطة ولاية إلينوي إنها تعمل الآن على مساعدة قسم شرطة هايلاند بارك في البحث عن منفذ عملية إطلاق النار.

وحسب أونيل فإن أجهزة إنفاذ القانون تبحث عن المسلح الذي قالت إنه رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و20 عاماً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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