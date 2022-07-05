سياسة
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في ظل تضخم غير مسبوق.. محادثات بين واشنطن وبكين حول التجارة
أفادت وسائل إعلام رسمية بأن نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أجريا محادثات في وقت تدرس فيه واشنطن رفع الرسوم الجمركية المشددة المفروضة على بعض المنتجات الصينية سعياً لاحتواء التضخم.
في ظل تضخم غير مسبوق.. محادثات بين واشنطن وبكين حول التجارة
نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين أجريا محادثات حول التجارة العالمية / AA
5 يوليو 2022

أجرى نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي ووزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين محادثات الثلاثاء، وفقاً لما أفادت به وسيلة إعلام رسمية في وقت تدرس فيه واشنطن رفع الرسوم الجمركية المشددة المفروضة على بعض المنتجات الصينية سعياً لاحتواء التضخم.

وسُجِّل تدهور كبير في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب (2017-2021) الذي شن حرباً تجارية على العملاق الآسيوي، ترافقت مع فرض رسوم جمركية مشددة متبادلة طالت مجموعة واسعة من المنتجات ولا يزال بعضها قائماً رغم توقيع البلدين هدنة في يناير/كانون الثاني 2020.

وتدرس إدارة بايدن في سعيها للجم التضخم المتزايد رفع بعض التدابير الجمركية عن منتجات صينية.

وأشار ليو هي الذي يشرف على المسائل الاقتصادية وجانيت يلين خلال محادثاتهما عبر الفيديو إلى أن "الاقتصاد العالمي يواجه تحديات خطيرة"، وفق لما أوردت وكالة أنباء الصين الجديدة.

وذكرت الوكالة أن المحادثات كانت "بنّاءة" وجرت بطلب من الولايات المتحدة.

ولم يذكر التقرير مسألة الرسوم الجمركية المشددة بالتفصيل، لكنه نقل "قلق" بكين حيال هذه التدابير التي تضر بالمنتجات الصينية في الولايات المتحدة.

وفُرِضت أول مجموعة من الرسوم الجمركية المشددة في 6 يوليو/تموز 2018 وتلتها 3 مجموعات أخرى، بما يشمل واردات من الصين بقيمة 350 مليار دولار في السنة.

وتنتهي مدة السلسلة الأولى من التدابير تلقائيا الأربعاء في 6 تموز/يوليو ما لم تطلب أي شركة في الولايات المتحدة تمديدها.

وتخضع إدارة بايدن لضغوط من أجل رفع هذه الرسوم المشددة في ظل تضخم غير مسبوق منذ أربعين عاماً يعانيه الأمريكيون، وتجد الشركات صعوبة في التزود بإمدادات أساسية.

واتفق ليو ويلين حسب وكالة الصين الجديدة على أن "الحفاظ معاً على استقرار سلاسل.. الإمداد العالمية سيكون لمصلحة البلدين والعالم".

في المقابل يذكر تقرير واشنطن عن المحادثات "وطأة الحرب الروسية في أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والممارسات الاقتصادية غير النزيهة" الصينية.

وجرى الاتصال قبل محادثات مرتقبة "خلال الأسابيع المقبلة" بين بايدن والرئيس الصيني شي جينبينغ، حسب البيت الأبيض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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