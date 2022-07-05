سياسة
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نادي طرابزون لكرة القدم يضم المصري تريزيغيه إلى فريقه 4 مواسم
أعلن طرابزون سبور التركي ضم المصري محمود حسن "تريزيغيه" قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي بعقد لـ4 مواسم.
نادي طرابزون لكرة القدم يضم المصري تريزيغيه إلى فريقه 4 مواسم
حصل طرابزون سبور على توقيع الدولي المصري مقابل 4 ملايين يورو، سيدفعها لنظيره أستون فيلا على 4 أقساط بواقع مليون يورو سنوياً / Others
5 يوليو 2022

أعلن طرابزون سبور التركي الاثنين ضم المصري محمود حسن "تريزيغيه" قادماً من نادي أستون فيلا الإنجليزي بعقد لـ4 مواسم.

وكتب طرابزون سبور المتوّج بلقب الدوري التركي في الموسم الفائت في تغريدة على حسابه في تويتر: "تريزيغيه وقّع، أهلاً وسهلاً بك إلى الفريق البطل محمود تريزيغيه".

ومن جانبه ودّع أستون فيلا لاعبه السابق في تغريدة قال فيها: "يمكننا الإعلان عن انتقال تريزيغيه إلى طرابزون سبور بشكل نهائي، الكل في النادي يودّ أن يشكر تريزيغيه على كل مساهماته ونتمنى له التوفيق في خطوته القادمة".

وحصل طرابزون سبور على توقيع الدولي المصري مقابل 4 ملايين يورو، سيدفعها لنظيره أستون فيلا على 4 أقساط بواقع مليون يورو سنوياً.

وسبق أن لعب "تريزيغيه" في الدوري التركي مع قاسم باشا بين موسمَي 2017 و2019 وخاض معه 65 مباراة في الدوري، مسجلاً 22 هدفاً و25 بالمجمل في 71 مباراة ضمن جميع المسابقات.

وانتقل محمود إلى أستون فيلا في صيف 2019، قبل أن تجري إعارته منتصف الموسم الفائت لنادي باشاك شهير حيث سجّل 6 أهداف في 10 مباريات.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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