سياسة
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"بسبب الحرب".. أوكرانيا: ملايين أطنان الحبوب تنتظر التصدير
نقلت وكالة الأناضول عن يوري ديمكوغلو مستشار الوالي العسكري لمنطقة أوديسا الأوكرانية قوله إن مواني المدينة وحدها تحوي حالياً 6 ملايين طن من الحبوب بانتظار التصدير الذي تحول دونه ظروف الحرب.
"بسبب الحرب".. أوكرانيا: ملايين أطنان الحبوب تنتظر التصدير
مستشار الوالي العسكري لمنطقة أوديسا يقول إن مواني المدينة وحدها تحوي 6 ملايين طن من الحبوب بانتظار التصدير / Reuters
5 يوليو 2022

قال يوري ديمكوغلو مستشار الوالي العسكري لمنطقة أوديسا الأوكرانية إن مواني المدينة وحدها تحوي حالياً 6 ملايين طن من الحبوب بانتظار التصدير.

وأضاف أن ملايين الأطنان من الحبوب في المواني الأوكرانية بانتظار التصدير الذي تحول دونه ظروف الحرب، وفقاً للأناضول.

وتابع ديمكوغلو قائلاً إن المواني مغلقة في أوكرانيا بسبب استمرار الحرب ووجود الألغام البحرية.

وأشار إلى أن مواني أوديسا تحوي قرابة 6 ملايين طن من الحبوب بانتظار التصدير.

وأوضح أن الكمية المذكورة من الحبوب موزّعة على 3 مواني في المدينة، أحدها يُعدّ الأكبر في البلاد.

وأفاد ديمكوغلو بأن ميناء ميكولايف يضم أيضاً كمية حبوب أقل بقليل من تلك الموجودة في أوديسا.

وأكد أن مستودعات المزارعين والخطوط الحديدية في المنطقة تضم كميات أكبر من الحبوب.

وفي سياق متصل أعرب المستشار الأوكراني عن شكره لتركيا إزاء الجهود التي تبذلها لحل أزمة الحبوب العالمية.

يُذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة المواني الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف.

واعتباراً من الأسبوع الثاني من مايو/أيار الماضي زادت روسيا هجماتها على منطقتَي أوديسا وميكولايف، كما تصاعدت الاشتباكات حول جزيرة الثعبان التي تتمتع بموقع استراتيجي جنوب غربي أوكرانيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعتبره الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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