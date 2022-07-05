سياسة
2 دقيقة قراءة
تركيا تزوّد نيجيريا بخبراتها في مجال الصناعات الدفاعية
أفاد نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم قيران في كلمة ألقاها أمام جلسة للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، بأن بلاده تعتزم تزويد نيجيريا بخبراتها في مجال الصناعات الدفاعية، وفقاً لاتفاقية التعاون الموقَّعة في أكتوبر/تشرين الأول 2021.
تركيا تزوّد نيجيريا بخبراتها في مجال الصناعات الدفاعية
قيران يقول إن الدول الإفريقية تأتي في مقدمة البلدان المستوردة لمنتجات الصناعات الدفاعية التركية / AA
5 يوليو 2022

قال نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم قيران، إن بلاده تعتزم تزويد نيجيريا بخبراتها في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره جلسة للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي الثلاثاء.

وأوضح قيران أن دول القارة الإفريقية تأتي في مقدمة البلدان المستوردة لمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، وأن نيجيريا تحتل مكانة مميزة لدى أنقرة.

وتابع: "صادراتنا من الصناعات الدفاعية إلى البلدان الإفريقية زادت 8 أضعاف في 2021 مقارنة بعام 2022، ولاحظنا تزايد اهتمام نيجيريا بمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية التركية".

ولفت إلى أن اتفاقية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية الموقعة بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ستشكّل الأساس القانوني لتعاون الجانبين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ونيجيريا بلغ مليارَي دولار أمريكي العام الماضي، مشيراً إلى أن في نيجيريا أكثر من 50 شركة تعمل برؤوس أموال تركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us