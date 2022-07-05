قال نائب وزير الخارجية التركي ياوز سليم قيران، إن بلاده تعتزم تزويد نيجيريا بخبراتها في مجال الصناعات الدفاعية.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال حضوره جلسة للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي الثلاثاء.

وأوضح قيران أن دول القارة الإفريقية تأتي في مقدمة البلدان المستوردة لمنتجات الصناعات الدفاعية التركية، وأن نيجيريا تحتل مكانة مميزة لدى أنقرة.

وتابع: "صادراتنا من الصناعات الدفاعية إلى البلدان الإفريقية زادت 8 أضعاف في 2021 مقارنة بعام 2022، ولاحظنا تزايد اهتمام نيجيريا بمنتجات قطاع الصناعات الدفاعية التركية".

ولفت إلى أن اتفاقية التعاون في مجال الصناعات الدفاعية الموقعة بين البلدين في أكتوبر/تشرين الأول 2021، ستشكّل الأساس القانوني لتعاون الجانبين في قطاع الصناعات الدفاعية.

وأضاف أن حجم التبادل التجاري بين تركيا ونيجيريا بلغ مليارَي دولار أمريكي العام الماضي، مشيراً إلى أن في نيجيريا أكثر من 50 شركة تعمل برؤوس أموال تركية.