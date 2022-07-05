سياسة
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"غير منطقيتين".. سيراليون تحقّق في نهاية مباراتين لكرة القدم بـ91-1 و95-صفر
أعلن الاتحاد السيراليوني لكرة القدم فتحه تحقيقاً في نهاية مباراتين من دوري الدرجة الثانية بنتيجتَي 91-1 و95-صفر، ووصفهما بالنتيجتين غير المنطقيتين.
"غير منطقيتين".. سيراليون تحقّق في نهاية مباراتين لكرة القدم بـ91-1 و95-صفر
الاتحاد السيراليوني لكرة القدم يفتح تحقيقاً في نهاية مباراتين من دوري الدرجة الثانية بنتيجتَي 91-1 و95-صفر - أرشيفية
5 يوليو 2022

فتح الاتحاد السيراليوني لكرة القدم تحقيقاً في نهاية مباراتين من دوري الدرجة الثانية بنتيجتَي 91-1 و95-صفر، ووصفهما بالنتيجتين غير المنطقيتين.

وقال اتحاد الكرة في الدولة الواقعة غربي إفريقيا إنه يحقّق مع المسؤولين واللاعبين الذين شاركوا في المباراتين.

وفاز فريق غالف إف.سي على كوكيما لبنان 91-1، وخسر لومبنبو يونايتد 95-صفر أمام كاهولا رينجرز.

وقال اتحاد الكرة في سيراليون إنه لا يتسامح مطلقاً مع التلاعب في المباريات أو أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف في بيان: "لذلك أكّدنا لعامة الناس أن الأمر المذكور سيخضع لتحقيق شامل، وأن أي شخص يثبت عليه الخطأ سيتعرض للعقوبة القانونية الكاملة".

وإذا أُقرّت النتيجتان فستكونان من بين أكبر النتائج المسجلة في تاريخ كرة القدم.

ويُعتقد أن أكبر فوز تَحقَّق كان في مدغشقر عام 2002 عندما تغلب أديما 149-صفر على لوميرين، إذ سجّل لاعبو الفريق الخاسر عن قصد هدفاً تلو آخَر في مرماهم احتجاجاً على قرارات التحكيم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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