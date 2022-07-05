فتح الاتحاد السيراليوني لكرة القدم تحقيقاً في نهاية مباراتين من دوري الدرجة الثانية بنتيجتَي 91-1 و95-صفر، ووصفهما بالنتيجتين غير المنطقيتين.

وقال اتحاد الكرة في الدولة الواقعة غربي إفريقيا إنه يحقّق مع المسؤولين واللاعبين الذين شاركوا في المباراتين.

وفاز فريق غالف إف.سي على كوكيما لبنان 91-1، وخسر لومبنبو يونايتد 95-صفر أمام كاهولا رينجرز.

وقال اتحاد الكرة في سيراليون إنه لا يتسامح مطلقاً مع التلاعب في المباريات أو أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف في بيان: "لذلك أكّدنا لعامة الناس أن الأمر المذكور سيخضع لتحقيق شامل، وأن أي شخص يثبت عليه الخطأ سيتعرض للعقوبة القانونية الكاملة".

وإذا أُقرّت النتيجتان فستكونان من بين أكبر النتائج المسجلة في تاريخ كرة القدم.

ويُعتقد أن أكبر فوز تَحقَّق كان في مدغشقر عام 2002 عندما تغلب أديما 149-صفر على لوميرين، إذ سجّل لاعبو الفريق الخاسر عن قصد هدفاً تلو آخَر في مرماهم احتجاجاً على قرارات التحكيم.