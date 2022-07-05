سياسة
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إيران تقول إن السعودية رفضت منح ممثل خامنئي تأشيرة الحج.. تعرّف السبب
أعلنت وكالة فارس الإيرانية (شبه الرسمية) الثلاثاء، أن السعودية رفضت منح تأشيرة الحج كلاً من ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس بعثة الحج الإيرانية، بزعم عدم توفر شرط السن، وهو ألا يتجاوز أعمار الراغبين في أداء فريضة الحج 65 عاماً.
إيران تقول إن السعودية رفضت منح ممثل خامنئي تأشيرة الحج.. تعرّف السبب
تشترط السعودية على الحجاج الراغبين في أداء الفريضة ألا تتجاوز أعمارهم الـ65  / AFP
5 يوليو 2022

قالت السلطات الإيرانية إن السعودية رفضت منح تأشيرة الحج لكل من ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس بعثة الحج الإيرانية، عبدالفتاح النواب، بزعم عدم توفر شرط السن، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية (شبه رسمية) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة إن المملكة رفضت منح تأشيرة الحج للنواب لأن عمره تجاوز الـ65 عاماً.

وتشترط السعودية على الحجاج الراغبين في أداء الفريضة ألا تتجاوز أعمارهم هذا السن.

أُجريت عدة اتصالات بين الطرفين لحل الموقف وإصدار تأشيرة لممثل خامنئي، لكنها لم تفلح.

ووفق الوكالة كان من المفترض أن يستثنى رؤساء بعثات الحج من شرط السن.

وأشارت الوكالة إلى أن النائب يبلغ من العمر 65 عاماً وبضعة أشهر، وقد أناب عنه في مهمة إدارة شؤون البعثة الإيرانية، "حجة الإسلام ركن الديني"، وفقاً لوصف فارس.

وحتى الآن لم تعلق السلطات السعودية على ما نشرته الوكالة الإيرانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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