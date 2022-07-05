قالت السلطات الإيرانية إن السعودية رفضت منح تأشيرة الحج لكل من ممثل المرشد الإيراني علي خامنئي، ورئيس بعثة الحج الإيرانية، عبدالفتاح النواب، بزعم عدم توفر شرط السن، وفق ما نقلته وكالة فارس الإيرانية (شبه رسمية) الثلاثاء.

وذكرت الوكالة إن المملكة رفضت منح تأشيرة الحج للنواب لأن عمره تجاوز الـ65 عاماً.

وتشترط السعودية على الحجاج الراغبين في أداء الفريضة ألا تتجاوز أعمارهم هذا السن.

أُجريت عدة اتصالات بين الطرفين لحل الموقف وإصدار تأشيرة لممثل خامنئي، لكنها لم تفلح.

ووفق الوكالة كان من المفترض أن يستثنى رؤساء بعثات الحج من شرط السن.

وأشارت الوكالة إلى أن النائب يبلغ من العمر 65 عاماً وبضعة أشهر، وقد أناب عنه في مهمة إدارة شؤون البعثة الإيرانية، "حجة الإسلام ركن الديني"، وفقاً لوصف فارس.

وحتى الآن لم تعلق السلطات السعودية على ما نشرته الوكالة الإيرانية.