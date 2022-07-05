سياسة
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الأول في بريطانيا .. نادي إنجليزي يعلن فتح أبوابه لصلاة المسلمين في الأضحى
أعلن نادي بلاكبيرن الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه السبت المقبل، ويعد النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر، ما حظي بترحيب كبير على مواقع التواصل الاجتماعي.
الأول في بريطانيا .. نادي إنجليزي يعلن فتح أبوابه لصلاة المسلمين في الأضحى
سبق لنادي بلاكبيرن أن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد / AFP
5 يوليو 2022

دعا نادي بلاكبيرن الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى ببريطانيا، جمهوره من المسلمين لإقامة صلاة عيد الأضحى في ملعبه السبت المقبل.

وجاء إعلان النادي، عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "الملعب سيكون جاهزاً لاستقبال المصلين في يوم العيد.

وقال فيها: "نحن فخورون بأن نعلن، أننا سنفتح الأبواب في (إيوود بارك) أمام المسلمين لاستضافة صلاة عيد الأضحى يوم السبت 9 يوليو".

وسبق لنادي بلاكبيرن أن فتح أبواب ملعبه في عيد الفطر الماضي، حيث صلى المسلمون المقيمون في المدينة صلاة العيد داخل ملعبه "إيوود بارك".

وأعلن النادي في بيانه أنه سيعمل على تجهيز كل الخدمات، وستكون هناك حافلات لنقل المصلين، وتوقع أن يحضر إلى الملعب نحو 3 آلاف مُصل.

وأكد النادي فخره بكونه النادي الأول في بريطانيا الذي يفعل هذا الأمر.

ورحب عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالإعلان، لكن من جهة أخرى وجهت بعض الانتقادات من جماهير النادي المعترضة على فتح الملعب في وقت ترتفع فيها أسعار التذاكر بشكل كبير.

وجدير بالذكر أن النادي الإنجليزي تأسس عام 1875، وفاز 3 مرات بلقب الدوري الإنجليزي، وكان آخرها موسم 1994-1995.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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