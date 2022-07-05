قال أمين عام حلف شمال الأطلسي "ناتو" ينس ستولتنبرغ، إنه يجب مكافحة التهديدات الأمنية كافة بما في ذلك "الخطر الروسي، وخطر الإرهاب".

جاء ذلك في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيري الخارجية الفنلندي بيكا هافيستو والسويدية آن ليندي، عقب مراسم توقيع بروتوكول طلب انضمام البلدين إلى الناتو.

وأضاف ستولتنبرغ أن السويد وفنلندا ستشاركان في أعمال الناتو اعتباراً من اليوم بصفة "مدعو".

كما أعرب عن شكره لتركيا والسويد وفنلندا بسبب مواقفها البناءة، لافتاً إلى أن توقيع الدول الـ3 مذكرة تفاهم في قمة الناتو، شكل أساساً لبروتوكول طلب الانضمام اليوم.

وأشار إلى أن مكافحة الإرهاب تحتل أولوية كبيرة لدى الناتو، لافتاً إلى أن المذكرة الثلاثية ستساهم في تعزيز التعاون بين البُلدان في هذا الخصوص.

وأكد ستولتنبرغ "ضرورة تضامن دول الحلف في مواجهة التهديدات كافة، بما في ذلك الخطر الروسي المتزايد، وخطر الإرهاب".

وفي 28 يونيو/حزيران الماضي، وقعت تركيا والسويد وفنلندا، مذكرة تفاهم ثلاثية بشأن عضوية البلدين الأخيرين في الناتو، على هامش قمة الحلف في مدريد، بعد تعهد البلدين الأوروبيين بالاستجابة لمطالب أنقرة.