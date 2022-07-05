سياسة
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"أرن الحصار 20".. عملية جديدة يطلقها الأمن التركي ضد إرهابيي PKK في ماردين
أعلنت وزارة الداخلية التركية إطلاقها عملية "أرن الحصار 20"، بمشاركة ، 679 عنصراً من قوتها الخاصة في الدرك والشرطة، ضد إرهابيي PKK بولاية ماردين جنوب شرق البلاد.
"أرن الحصار 20".. عملية جديدة يطلقها الأمن التركي ضد إرهابيي PKK في ماردين
الداخلية تقول إن العملية تأتي في إطار سلسلة "أرن الحصار" التي تهدف إلى القضاء على وجود الإرهابيين داخل تركيا.. صورة أرشيفية / AA
5 يوليو 2022

أطلقت قوات الأمن التركية عملية "أرن الحصار 20" ضد إرهابيي PKK بولاية ماردين جنوب شرق البلاد.

وحسب بيان صادر عن وزارة الداخلية، الثلاثاء، يشارك في العملية 679 عنصراً من القوات الخاصة في الدرك والشرطة.

وشدد البيان على أن العملية تأتي في إطار سلسلة "أرن الحصار" التي تهدف إلى القضاء على وجود الإرهابيين داخل تركيا.

وبدأت وزارة الداخلية سلسلة عمليات "أرن" ضد تنظيم PKK الإرهابي، في يناير/كانون الثاني 2021.

يشار إلى أن اسم "أرن" أطلق على تلك العمليات نسبة إلى الشاب التركي أرن بلبل، الذي استشهد على يد إرهابيين من التنظيم في 11 أغسطس/آب 2017.

وPKK تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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