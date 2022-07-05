استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، في العاصمة أنقرة، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون في التدريب العسكري.

وجرى في مقر وزارة الدفاع وحضره رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية والصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.

ويجري رئيس الأركان الإماراتي زيارة إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي يشار غولر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل غولر نظيره الإماراتي الرميثي، وسط مراسم استقبال عسكرية في مقر هيئة الأركان التركية بأنقرة.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي أجرى أقار زيارة رسمية إلى الإمارات تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.

وكانت زيارة أقار الرسمية إلى الإمارات الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاماً، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وخلال لقاء أقار والبواردي جرى الاتفاق على عقد رئيسَي أركان البلدين لقاء من أجل زيادة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.