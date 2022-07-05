سياسة
2 دقيقة قراءة
وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان الإماراتي يبحثان التعاون الثنائي
بحث وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، مع رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، في العاصمة أنقرة، قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون في التدريب العسكري.
وزير الدفاع التركي ورئيس الأركان الإماراتي يبحثان التعاون الثنائي
تبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية والصناعات الدفاعية / AA
5 يوليو 2022

استقبل وزير الدفاع التركي خلوصي أقار، الثلاثاء، رئيس هيئة الأركان الإماراتي حمد محمد ثاني الرميثي، في العاصمة أنقرة، وبحث معه قضايا ثنائية وإقليمية والتعاون في التدريب العسكري.

وجرى في مقر وزارة الدفاع وحضره رئيس هيئة الأركان التركية يشار غولر.

وتبادل الجانبان خلال اللقاء وجهات النظر حول قضايا ثنائية وإقليمية والصناعات الدفاعية والتعاون في مجال التدريب العسكري.

ويجري رئيس الأركان الإماراتي زيارة إلى تركيا تلبية لدعوة نظيره التركي يشار غولر.

وفي وقت سابق الثلاثاء، استقبل غولر نظيره الإماراتي الرميثي، وسط مراسم استقبال عسكرية في مقر هيئة الأركان التركية بأنقرة.

وفي نهاية مايو/أيار الماضي أجرى أقار زيارة رسمية إلى الإمارات تلبية لدعوة نظيره محمد بن أحمد البواردي.

وكانت زيارة أقار الرسمية إلى الإمارات الأولى من نوعها لوزير دفاع تركي منذ 15 عاماً، وفق ما ذكرته مصادر في وزارة الدفاع التركية.

وخلال لقاء أقار والبواردي جرى الاتفاق على عقد رئيسَي أركان البلدين لقاء من أجل زيادة الزيارات المتبادلة رفيعة المستوى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us