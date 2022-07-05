سياسة
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هل تكون ضربة قاضية؟ رئيس الوزراء البريطاني يخسر اثنين من وزرائه المهمين
قدم وزيرا المالية والصحة البريطانيان ريشي سوناك وساجد جاويد، استقالتهما من منصبيهما في الحكومة، مساء الثلاثاء، فيما علق زعيم حزب العمال البريطاني المعارض على الحدث "بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".
هل تكون ضربة قاضية؟ رئيس الوزراء البريطاني يخسر اثنين من وزرائه المهمين
 زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر يقول إنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنهار الآن / AFP
5 يوليو 2022

استقال وزيرا المالية والصحة في بريطانيا الثلاثاء فيما بدا أنه الضربة القاضية لحكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون بعد أن حاول الاعتذار عن أحدث فضيحة في وزارته.

واستقال وزير المالية ريشي سوناك ووزير الصحة ساجد جاويد فيما بدا أنه تحرك منسق ضد رئيس الوزراء إذ استهدف كلاهما قدرته على إدارة حكومة تلتزم بالمعايير.

واستقال الوزيران في الوقت الذي اعتذر فيه جونسون عما قال إنه خطأ لأنه لم يدرك أن وزيراً سابقاً لم يكن مناسباً لمنصب بالحكومة، بعد تقديم شكاوى ضده تتعلق بسوء السلوك الجنسي.

كان كلاهما قد دعم جونسون علناً على مدى شهور في أثناء فضيحة متعلقة بسلوك إدارته وتقرير عن إقامة حفلات في مكتبه ومقر إقامته بداوننج ستريت، في انتهاك لقواعد الإغلاق الصارمة خلال جائحة كوفيد-19.

قال سوناك، الذي قيل إنه اشتبك مع رئيس الوزراء على انفراد بشأن الإنفاق، "بالنسبة لي أن أتنحى عن منصبي كمستشار، بينما يعاني العالم من العواقب الاقتصادية للوباء، والحرب في أوكرانيا وغير ذلك من التحديات الخطيرة الأخرى، هو قرار أتخذه بصعوبة".

وأضاف "ومع ذلك، يتوقع الناس بحق أن تُدار الحكومة بشكل صحيح وبكفاءة وجدية. أدرك أن هذا قد يكون آخر منصب وزاري لي، لكنني أعتقد أن هذه المعايير تستحق القتال من أجلها ولهذا السبب أستقيل".

وقال جاويد إن العديد من المشرعين والجمهور فقدوا الثقة في قدرة جونسون على الحكم بدافع من المصلحة الوطنية.

وأضاف في رسالة إلى جونسون "يؤسفني أن أقول، مع ذلك، إنه من الواضح لي أن هذا الوضع لن يتغير تحت قيادتك، وبالتالي فقد فقدت ثقتي أيضاً".

وقال زعيم حزب العمال البريطاني المعارض كير ستارمر إنه من الواضح أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون تنهار الآن بعد استقالة وزيرين كبيرين هما وزيرا الصحة والمالية.

وقال ستارمر في بيان "بعد كل الفساد والفضائح والفشل من الواضح أن هذه الحكومة تنهار الآن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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