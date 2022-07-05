سياسة
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تركيا وإيطاليا توقعان 9 اتفاقيات في عدة مجالات.. تعرّف أبرزها
وقعت تركيا وإيطاليا 9 اتفاقيات بحضور الرئيس التركي وضيفه رئيس الوزراء الإيطالي. وتشمل الاتفاقيات مذكرة تفاهم بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، وإدارة الحماية المدنية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الحماية المدنية.
تركيا وإيطاليا توقعان 9 اتفاقيات في عدة مجالات.. تعرّف أبرزها
أبرم البلدان مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا التركية والتنمية الاقتصادية الإيطالية / AA
5 يوليو 2022

وقعت تركيا وإيطاليا، الثلاثاء، 9 اتفاقيات بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وضيفه رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي.

وأقيمت مراسم توقيع الاتفاقيات في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة، عقب لقاء قمة بين حكومتي البلدين برئاسة أردوغان ودراغي.

وشملت الاتفاقيات التي أبرمها البلدان، مذكرة تفاهم بين رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) وإدارة الحماية المدنية الإيطالية بشأن التعاون في مجال الحماية المدنية.

كما جرى التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون في مجال التنمية المستدامة بين رئاسة الاستراتيجية والميزانية التركية ووزارة التحول البيئي الإيطالية.

ووقعت مؤسسة البحث العلمي والتكنولوجي التركية "توبيتاك" مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية بياناً مشتركاً بشأن تجديد برنامج تنفيذ التعاون العلمي والتكنولوجي للأعوام 2023-2025.

وأبرم البلدان مذكرة تفاهم بين وزارتي الصناعة والتكنولوجيا التركية والتنمية الاقتصادية الإيطالية، بشأن التعاون في مجال المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

كما وقعت حكومتا البلدين اتفاقية بشأن الحماية المتبادلة للمعلومات السرية في الصناعات الدفاعية، و اتفاقية حول التبديل والاعتراف المتبادل لرخص قيادة المركبات.

كما جرى إبرام مذكرة تفاهم بشأن المشاورات السياسية وأخرى للتعاون في مجال تدريب الدبلوماسيين بين وزارتي الخارجية التركية والخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

كما وقع وزيرا الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو ونظيره الإيطالي لويجي دي مايو على خطاب نوايا للتعاون بين "منتدى أنطاليا الدبلوماسي" ومنتدى حوار روما "ميد".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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