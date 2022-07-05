سياسة
2 دقيقة قراءة
وسط مخاوف من الركود.. انخفاض أسعار النفط بنحو 10%
انخفضت أسعار النفط بنحو 10% الثلاثاء، بسبب المخاوف من الركود، وقال محللون إن مخاوف الركود تقلل من توقعات الطلب على النفط وتدفع الأسعار نحو الانخفاض.
وسط مخاوف من الركود.. انخفاض أسعار النفط بنحو 10%
بسبب المخاوف من الركود، تراجع خام برنت، المؤشر القياسي للذهب الأسود في أوروبا، بنسبة 9,63% إلى 102,57 دولاراً للبرميل / AFP
5 يوليو 2022

تسارع انخفاض سعر النفط الثلاثاء مع فقدان خام برنت لبحر الشمال 10% تقريباً من قيمته وانزلاق نظيره الأمريكي، خام غرب تكساس، دون عتبة 100 دولار الرمزية للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين تقريباً.

وعند قرابة الساعة 16:10 انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 9,05% إلى 103,23 دولار بعد أن تراجع بنحو 10%.

وبسبب المخاوف من الركود، تراجع خام برنت، المؤشر القياسي للذهب الأسود في أوروبا، بنسبة 9,63% إلى 102,57 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8,75% إلى 98,94 دولار للبرميل حوالي الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش.

وقال المحلل في سويسكوت إيبيك أوزكارديسكايا إن "مخاوف الركود تقلل من توقعات الطلب على النفط وتدفع الأسعار نحو الانخفاض".

وفي حال حدوث ركود، يشير محللو سيتي إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام ثم إلى 45 دولاراً في غياب تدخل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +).

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us