تسارع انخفاض سعر النفط الثلاثاء مع فقدان خام برنت لبحر الشمال 10% تقريباً من قيمته وانزلاق نظيره الأمريكي، خام غرب تكساس، دون عتبة 100 دولار الرمزية للبرميل للمرة الأولى منذ شهرين تقريباً.

وعند قرابة الساعة 16:10 انخفض سعر برميل خام برنت بحر الشمال تسليم سبتمبر/أيلول بنسبة 9,05% إلى 103,23 دولار بعد أن تراجع بنحو 10%.

وبسبب المخاوف من الركود، تراجع خام برنت، المؤشر القياسي للذهب الأسود في أوروبا، بنسبة 9,63% إلى 102,57 دولار للبرميل، بينما انخفض خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 8,75% إلى 98,94 دولار للبرميل حوالي الساعة 15:40 بتوقيت غرينتش.

وقال المحلل في سويسكوت إيبيك أوزكارديسكايا إن "مخاوف الركود تقلل من توقعات الطلب على النفط وتدفع الأسعار نحو الانخفاض".

وفي حال حدوث ركود، يشير محللو سيتي إلى أن أسعار النفط ستنخفض إلى 65 دولاراً للبرميل بحلول نهاية العام ثم إلى 45 دولاراً في غياب تدخل من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك +).