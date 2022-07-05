سياسة
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ناسا تفقد الاتصال بمركبة فضائية متوجهة لاختبار مدار قمري.. ما القصة؟
ناسا تقول إنها فقدت الاتصال بمركبة فضائية تسمى "كابستون" قيمتها 32.7 مليون دولار كانت متوجهة إلى القمر لاختبار مدار قمري غير متوازن. من جانبها أوضحت المتحدثة باسم ناسا، أن المهندسين يحاولون معرفة سبب انقطاع الاتصالات، مشيرة إلى قدرتهم على إصلاحه.
ناسا تفقد الاتصال بمركبة فضائية متوجهة لاختبار مدار قمري.. ما القصة؟
القمر الصناعي يبلغ وزنه 55 رطلاً وهو بحجم الميكروويف وسيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي / NASA
5 يوليو 2022

أعلنت وكالة ناسا الثلاثاء أنها فقدت الاتصال بمركبة فضائية قيمتها 32.7 مليون دولار كانت متوجهة إلى القمر لاختبار مدار قمري غير متوازن، لكن مهندسي الوكالة يأملون أن يتمكنوا من حل المشكلة.

بعد اتصال ناجح وآخر جزئي يوم الاثنين، قالت الوكالة إنها لم تعد قادرة على الاتصال بالمركبة الفضائية المسماة كابستون.

قالت المتحدثة باسم ناسا، سارة فرايزر، الثلاثاء إن المهندسين يحاولون معرفة سبب انقطاع الاتصالات، مشيرة إلى أنهم متفائلون بقدرتهم على إصلاحه.

أضافت فرايزر إلى أن المركبة الفضائية، التي انطلقت من نيوزيلندا في 28 يونيو/حزيران، أمضت ما يقرب من أسبوع في مدار حول الأرض وجرى إطلاقها بنجاح في طريقها إلى القمر.

القمر الصناعي الذي يبلغ وزنه 55 رطلاً، هو بحجم فرن الميكروويف، وسيكون أول مركبة فضائية لتجربة هذا المدار البيضاوي، حيث تريد ناسا تنظيم موقعها في مدار محطة (غيت واي). ستكون (غيت واي) بمثابة نقطة انطلاق لرواد الفضاء قبل نزولهم إلى سطح القمر.

يوازن المدار بين جاذبية الأرض والقمر وبالتالي يتطلب القليل من المناورة والوقود ويسمح للقمر الصناعي- أو المحطة الفضائية- بالبقاء على اتصال دائم بالأرض.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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