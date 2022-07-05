أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده ستكثف المحادثات المتعلقة بـ"ممر الحبوب" خلال الأسبوع أو الأيام الـ10 القادمة للوصول إلى نتيجة بشأن ممر آمن لنقل الحبوب (الأوكرانية) عبر البحر الأسود.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وقال أردوغان: "سنعمل على تكثيف محادثاتنا خلال الأسبوع أو الأيام الـ10 القادمة للوصول إلى نتيجة".

وذكر أردوغان أنهما ناقشا الأزمة الأوكرانية بشكل مفصل.

وبين أنهما تبادلا الآراء حول العودة إلى عملية التفاوض بين روسيا وأوكرانيا وخطة الأمم المتحدة لتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وبمبادرة تركية، جرى إنشاء "خط أحمر" بين كل من أنقرة وموسكو وكييف لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.

يذكر أن الكثير من بلدان العالم تعاني أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وأوضح أنهما تبادلا أيضاً وجهات النظر حول قضايا إقليمية أخرى لاسيما ليبيا.

وتابع: "إيطاليا شريك مهم لنا في مجال الطاقة. تحدثنا عن المشاريع والمصالح المشتركة في مجال أمن الطاقة، بما في ذلك تعاوننا في مد أنابيب في حقل غاز صقاريا في البحر الأسود".

وبيّن أنهما بحثا العلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، معرباً عن شكره لدراغي على دعم بلاده لتطوير العلاقات التركية الأوروبية.

وتابع: "الأمر الرئيسي في هذه المرحلة هو تعزيز منظور عضوية تركيا. تدرك إيطاليا القيمة المضافة التي ستجلبها عضوية تركيا في الاتحاد. أعتقد أن هذا الدعم سيستمر بشكل قوي".

ولفت إلى أن التطورات في المنطقة أظهرت بشكل ملموس أهمية تركيا بالنسبة للاتحاد الأوروبي.

ولفت إلى عقدهم القمة الحكومية الثالثة بين تركيا وإيطاليا التي وصفها بالشريكة الاستراتيجية والحليفة في حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وبيّن أردوغان أن اللقاء تناول أيضاً تطوير فرص التعاون بين البلدين.

وقال: "بصفتنا بلدين متوسطيين، تبادلنا وجهات النظر حول قضايا إقليمية ودولية، ووقعنا 9 اتفاقيات من شأنها تعزيز مأسسة علاقاتنا في العديد من المجالات".

ولفت أردوغان إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين تتطور يوماً بعد يوم.

وأضاف: "على الرغم من وباء كورونا، فقد زاد حجم تجارتنا بنسبة 34% العام الماضي، متجاوزاً الرقم القياسي البالغ 23 مليار دولار. تُظهر الأرقام الحالية أننا سنتجاوز بسهولة عتبة 25 مليار دولار هذا العام".

وأشار إلى اتفاقهما على أنه سيكون من المفيد عقد الاجتماع الثالث للجنة الاقتصادية والتجارية المشتركة ومنتدى الأعمال بين البلدين خلال العام الحالي.

وأكد مواصلتهما تشجيع الشركات على زيادة تعاونها وتنفيذ استثمارات متبادلة.

وقال أردوغان إن العلاقات العسكرية- الدفاعية والتعاون في الصناعات الدفاعية بين البلدين لهما أهمية خاصة.

وأضاف: "نتفق على أن من مصلحتنا المشتركة تعميق علاقاتنا في هذا المجال. التعاون في مكافحة الإرهاب يحتل مكانة مهمة في جدول أعمالنا، ونقلت في لقائنا الثنائي إلى صديقي دراغي ما نتطلع إليه من إيطاليا بهذا الصدد".

وبين أنهما بحثا أيضاً إدارة الهجرة ومكافحة الهجرة غير النظامية مضيفاً: "نريد تعزيز تعاوننا في هذا المجال من خلال المشاورات والمشاريع المشتركة".

وبشأن منظومة الدفاع الجوي "سامب ـ تي" (SAMP/ T) التي تطورها الشركة الأوروبية لإنتاج الصواريخ المضادة للطائرات "يوروسام"، قال أردوغان: "نهدف إلى بلوغ مرحلة التوقيع بشأن المنظومة لأنها تشكل أهمية كبيرة لأنظمة دفاعنا".

وبخصوص عمليات إعادة المهاجرين من قبل اليونان، أشار الرئيس التركي إلى أن "أثينا بدأت الآن تشكل خطراً على روما أيضاً، حيث يحاول المهاجرون غير النظاميين ممن يتم دفعهم من المياه اليونانية اللجوء إلى إيطاليا".

كما قدم الرئيس التركي تعازيه لإيطاليا في ضحايا انهيار جليدي شهدته جبال الألب، الأحد الماضي.

وأعرب عن شكره للسلطات الإيطالية على التعاون الذي أبدته بعد حادث تحطم مروحية في إيطاليا وأسفر عن مقتل عدد من الأشخاص بينهم 4 أتراك خلال يونيو/حزيران الماضي.