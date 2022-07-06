قتل جيش الاحتلال الإسرائيلي شاباً فلسطينياً الأربعاء شمالي الضفة الغربية.

وقال تلفزيون فلسطين الرسمي، إن "الارتباط الفلسطيني (المسؤول عن التواصل مع الجانب الإسرائيلي) أبلغ عن استشهاد الشاب رفيق رياض غنام (20 عاماً) خلال مواجهات مع قوات الاحتلال فجر اليوم، في بلدة جبع جنوب جنين".

وقال شهود عيان إن قوة إسرائيلية اقتحمت بلدة جبع ونفذت عملية مداهمات لعدد من المنازل، اندلعت إثرها مواجهات مع عشرات الشبان.

واستخدم الجيش الرصاص الحيّ والمعدني، وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا القوات الإسرائيلية بالحجارة.

وبيّن الشهود، أن الجيش اعتقل غنام، بعد إصابته بالرصاص الحي، قبل أن يعلن وفاته لاحقاً.

ويقتحم الجيش الإسرائيلي مدن وبلدات الضفة الغربية بشكل متكرر لاعتقال فلسطينيين، وتندلع إثر اقتحاماته مواجهات مع السكان.