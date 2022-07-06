سياسة
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البيت الأبيض يؤكد دعم بايدن بيع مقاتلات F-16 لتركيا
أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيار، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم بيع مقاتلات من طراز "F-16" لتركيا، مؤكدة أن موقف واشنطن واضح إزاء ذلك.
البيت الأبيض يؤكد دعم بايدن بيع مقاتلات F-16 لتركيا
البيت الأبيض: بايدن يدعم طلب تركيا شراء مقاتلات F-16، ولا تطورات جديدة حول الأمر / AA
6 يوليو 2022

أعلنت متحدثة البيت الأبيض كارين جان بيار، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يدعم بيع مقاتلات من طراز "F-16" لتركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها الثلاثاء خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، تطرقت فيه إلى الانتقادات الموجهة إلى بايدن من نواب ديمقراطيين، حول تصريحاته المتعلقة ببيع مقاتلات "F-16" لأنقرة، خلال لقائه نظيره التركي رجب طيب أردوغان الأسبوع الماضي في العاصمة الإسبانية مدريد.

وأوضحت بيار أن المباحثات بين بلاده وتركيا حول المقاتلات المذكورة متواصلة منذ عدة أشهر، مؤكدةً أن موقف واشنطن واضح إزاء ذلك.

وتابعت: "بايدن يدعم طلب تركيا شراء مقاتلات F-16، ولا تطورات جديدة حول الأمر".

وكان بايدن شدد على ضرورة بيع طائرات F-16 لتركيا وتحديث أسطولها من هذه المقاتلات، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي في ختام قمة زعماء حلف شمال الأطلسي في مدريد، الأسبوع الماضي.

وفي مارس/آذار الماضي، قال الرئيس أردوغان، إن وزير دفاع بلاده خلوصي أقار يجري محادثات مع الجانب الأمريكي بخصوص شراء وتحديث مقاتلات من طراز F-16، وأن الأمور تسير بشكل إيجابي في هذا الصدد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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