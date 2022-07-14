سياسة
3 دقيقة قراءة
الهيدروجين الأزرق.. طاقة نظيفة من الفحم تدعم اقتصاد تركيا
تسعى تركيا لتنويع مصادر طاقاتها، وفي نطاق مكافحة تغيُّر المناخ تخطّط لاستخلاص وإنتاج الهيدروجين الأزرق من الفحم للحصول على طاقة نظيفة لا تسبّب انبعاثات تزيد الاحتباس الحراري.
الهيدروجين الأزرق.. طاقة نظيفة من الفحم تدعم اقتصاد تركيا
تسعى تركيا لتنويع مصادر طاقاتها باستخدام الفحم لإنتاج طاقة نظيفة / AA
14 يوليو 2022

في نطاق مكافحة تغيُّر المناخ ستنتج تركيا الهيدروجين الأزرق من الفحم للحصول على طاقة نظيفة لا تسبّب انبعاثات غازات تزيد الاحتباس الحراري.

ويمكن استخدام الهيدروجين الأزرق لتوليد الكهرباء وتشغيل السيارات والشاحنات والقطارات وتدفئة المباني.

وحسب المشروع المخطط له، سيُستخرَج ويُخزَّن الكربون المنطلق عند إنتاج الهيدروجين الأزرق.

واكتسبت تقنيات إزالة الكربون أهمية في قطاع الطاقة، بخاصة مع اتفاقية باريس للمناخ التي صدّقت عليها تركيا العام الماضي.

تقنية "CCUS" للمعالجة

بناءً على ذلك ركزت هيئة مشاريع الفحم التركية على تقنيات استخراج الكربون واستخدامه وتخزينه المعروفة باسم "CCUS"، التي يندرج ضمنها استخراج الهيدروجين الأزرق، وتسمح بالحصول على الطاقة النظيفة، ويجري ذلك في مُنشأة "Eli TRIJEN Pilot".

بهذا النظام يمكن التقاط ثاني أكسيد الكربون المنبعث وتخزينه وحفظه، وبالتالي ستقل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير.

أول عمل في SOMA

في هذا السياق تخطّط مؤسسة مناجم الفحم التركية "TKİ" لإجراء دراسات البحث والتطوير لتوفير الطاقة النظيفة التي لا تسبب انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مع إنتاج الهيدروجين الأزرق في مرفق "Trigen" في سوما (ولاية مانيسا). وفي نطاق المشروع، ستُعقَد اجتماعات مع المعهد التركي لأبحاث الطاقة النووية والتعدين ومركز أبحاث مرمرة التابع لمجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "TÜBİTAK" والجامعات.

مورد عملاق لتركيا بقيمة 615 مليار دولار

وقال رئيس جمعية تقنيات الهيدروجين الأستاذ الدكتور إبراهيم دنج آر لصحيفة يني شفق التركية، إنه لإنتاج الهيدروجين في أقاليم تركيا السبعة يلزم توفير مصادر طاقة متجددة.

وأضاف: "تُظهِر دراساتنا أننا نستطيع إنتاج 615 مليون طن من الهيدروجين سنوياً بتوليد الكهرباء من عديد من المصادر النظيفة مثل الرياح والطاقة الشمسية والطاقة الحرارية الأرضية والطاقة الكهرومائية في مزارع الهيدروجين التي ستُنشأ في جميع أنحاء تركيا، وإذا حُسب الكيلوجرام الواحد بدولار واحد فإننا نتوقع أن 615 مليار دولار ستسهم إيجابياً في الاقتصاد التركي".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us