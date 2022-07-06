حكمت محكمة مصرية الأربعاء بالإعدام شنقاً لقاتل فتاة المنصورة، الطالبة نيرة أشرف، بعد إحالة أوراقه إلى المفتي وأخذ الرأي الشرعي، الأسبوع الماضي.

جاء ذلك في بيان نشرته الصحف المصرية، ذكر أن أمر الإحالة تضمن وضع المتهم مخططاً لقتلها، حدد فيه موعد أدائها اختبارات نهاية العام الدراسي بجامعة المنصورة، وارتكب جريمته باستخدام سلاح أبيض، بطعنها عدة مرات ونحر عنقها أمام المارة.

وقبل ساعات من النطق بالحكم النهائي، قالت والدة المتهم محمد عادل، إن ابنها "سقط ضحية مشاعره التي ربما ذهبت في اتجاه خاطئ"، وكانت تأمل في تخفيف الحكم عليه، إلا أن حكم المحكمة بالإعدام نافذ.