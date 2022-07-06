سياسة
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خبراء اقتصاديون يتوقعون ركوداً اقتصادياً طويلاً العام القادم
توقع كبير الاقتصاديين في شركة نومورا للسمسرة، روب سوبارامان أن عديداً من الاقتصادات الكبرى في العالم ستصاب بالركود خلال عام من الآن، حينما تبدأ البنوك المركزية في محاربة التضخم عبر فرض سياسات نقدية صارمة.
خبراء اقتصاديون يتوقعون ركوداً اقتصادياً طويلاً العام القادم
توقع سوبارامان، أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً ضعيفاً ولكن طويل المدى، بداية من الربع الأخير من العام الجاري ولمدة 15شهراً / Reuters
6 يوليو 2022

توقع كبير الاقتصاديين في شركة نومورا للسمسرة، روب سوبارامان، أن عديداً من الاقتصادات الكبرى في العالم ستصاب بالركود خلال عام من الآن، حينما تبدأ البنوك المركزية في محاربة التضخم عبر فرض سياسات نقدية صارمة.

جاء ذلك في مقابلة للخبير الاقتصادي مع شبكة CNBC الثلاثاء انتقد خلالها تأخر البنوك المركزية في التعامل مع التضخم ورفع الفائدة، لسوء تقدير حجم الأزمة.

وقال سوبارامان: "البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، أبقت على سياسة نقدية شديدة التساهل، أملاً في أن يمر التضخم سريعاً"، موضحاً أن الحكومات ستضطر إلى محاولة السيطرة على الأزمة عبر سياسات ستؤدي بدورها لمزيد من الركود.

وتوقع أن تشهد الولايات المتحدة ركوداً ضعيفاً ولكن طويل المدى، بداية من الربع الأخير من العام الجاري ولمدة 15شهراً.

وذلك رغم قرار البنك المركزي الأمريكي، في يونيو/حزيران الماضي، برفع سعر الفائدة بمقدار 0.75 بالمئة، وهو الأعلى منذ عام 1994.

وحذر سوبارامان من أن البنوك المركزية إذا لم تشدد السياسة النقدية لخفض التضخم فوراً، فإن التداعيات السلبية لذلك ستكون كبيرة، وسيطول التضخم وتصعب السيطرة عليه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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