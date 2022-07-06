رفعت شركة "بن أند جيري" دعوى قضائية الثلاثاء ضد الشركة الأم "يونيليفر" لوقف بيع وحدتها في إسرائيل لشركة محلية حاصلة على ترخيص، قائلة إن بيع البوظة (الآيس كريم) في الضفة الغربية المحتلة يتعارض مع قيمها.

وحسب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، فإن البيع المعلن في 29 يونيو/حزيران الماضي، يهدد بتقويض سلامة علامة "بن أند جيري" التجارية التي احتفظ مجلس إدارتها بحق حمايتها عندما استحوذت "يونيليفر" على الشركة عام 2000.

وجاء في الدعوى أن من الضروري إصدار أمر قضائي يمنع نقل الشركة وما يتعلق بها من علامات تجارية إلى "آفي زينجر"، الذي يدير شركة "أمريكان كواليتي برودكتس" المحدودة، بهدف "حماية العلامة التجارية والصورة المجتمعية للشركة التي أمضت بن أند جيري عقوداً في بنائها".

وقالت "بن أند جيري" إن مجلس إدارتها صوت لصالح رفع الدعوى القضائية بواقع خمسة أصوات مؤيدة مقابل صوتين رافضيْن لعضويْن بالمجلس عينتهما "يونيليفر".

وقالت "يونيليفر" في بيان إنها لا تناقش الأمور المنظورة أمام القضاء، لكن لها الحق في بيع الشركة محل النزاع وأن "الصفقة أُغلقت بالفعل".

وقالت أليزا لوين محامية "زينجر" في بيان منفصل "إنها صفقة منتهية". وأدى البيع إلى تسوية دعوى "زينجر" في مارس/آ ذار الماضي، على "بن أند جيري" لرفضها تجديد رخصته.

ويسلّط هذا النزاع الضوء على التحديات التي تواجه العلامات التجارية الاستهلاكية فيما يتعلق باتخاذ موقف إزاء المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، والتي تعتبرها معظم الدول غير قانونية.

وكانت "بن أند جيري" قالت في وقت سابق، إنها ستنهي المبيعات في الضفة الغربية المحتلة وأجزاء من القدس الشرقية، وقطعت علاقتها التي استمرت ثلاثة عقود مع "زينجر".

واستنكرت إسرائيل هذه الخطوة، واتهمت جماعات يهودية "بن أند جيري" بمعاداة السامية. وأقدم بعض المستثمرين، بما في ذلك 7 ولايات أمريكية على الأقل، على سحب استثماراتهم في "يونيليفر".