سياسة
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تركيا: واصلنا التنمية رغم التقلبات الاقتصادية جراء كورونا
صرّح وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي في كلمة ألقاها خلال اجتماع وزراء زراعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، المنعقد في أوزبكستان، إن بلاده تمكّنت من مواصلة التنمية المستدامة رغم التقلبات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.
تركيا: واصلنا التنمية رغم التقلبات الاقتصادية جراء كورونا
وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي يقول إن بلاده تمكنت من مواصلة التنمية المستدامة رغم التقلبات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا / AA
6 يوليو 2022

قال وزير الزراعة والغابات التركي وحيد كيريشتشي، إن بلاده تمكّنت من مواصلة التنمية المستدامة رغم التقلبات الاقتصادية الناجمة عن وباء كورونا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الأربعاء خلال اجتماع وزراء زراعة الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي، المنعقد في أوزبكستان.

وأشار الوزير التركي إلى أن التحديات العالمية التي يواجهها العالم خلال السنوات الأخيرة ناتجة عن انعدام الأمن الغذائي.

وأكد أهمية وضرورة التعاون الدولي متعدد الأقطاب سبيلاً إلى حل أزمة انعدام الأمن الغذائي والتحديات الناتجة عنها.

وشدّد على ضرورة استغلال دول منظمة التعاون الاقتصادي مواردها وإظهار الإرادة السياسية اللازمة من أجل تقديم حلول لأزمة الغذاء العالمية.

وفي سياق متصل قال الوزير التركي إن بلاده تُعَدّ سابع أكبر دولة منتجة زراعياً على مستوى العالم، والأولى أوروبياً.

وأضاف أن تركيا تصدر 1690 منتجاً زراعياً إلى عديد من مناطق العالم، مؤكداً استعداد بلاده لمشاركة خبراتها في هذا المجال مع منظمة التعاون الاقتصادي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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