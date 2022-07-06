سياسة
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أوكرانيا تتوقع حصاد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام
بينما تجري مباحثات مكثفة لحل أزمة الممرات الآمنة لنقل الحبوب الأوكرانية إلى العالم، أعلن مسؤول أوكراني في تصريح إعلامي، أن كييف تتوقع هذا العام، محصول حبوب لا يقل عن 50 مليون طن بجودة عالية.
أوكرانيا تتوقع حصاد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام
أوكرانيا تتوقع حصاد ما لا يقل عن 50 مليون طن من الحبوب هذا العام / AA
6 يوليو 2022

قال النائب الأول لوزير الزراعة الأوكراني، تاراس فيسوتسكي، اليوم الأربعاء، إن أوكرانيا تتوقع محصول حبوب لا يقل عن 50 مليون طن هذا العام، وهو "ليس سيئا بالنظر إلى كل الصعوبات".

وسجلت أوكرانيا، وهي منتج ومصدر رئيسي للحبوب في العالم، محصولا قياسيا بلغ 86 مليون طن من الحبوب في عام 2021.

وأضاف فيسوتسكي في تعليقات نقلها التلفزيون أن معظم محصول القمح الأوكراني لعام 2022 سيكون على درجة من الجودة بحيث يصلح للطحن وأن بلاده، التي تعرضت لهجوم عسكري روسي، سيتعين عليها تصدير ما لا يقل عن 30 مليون طن من محصول الحبوب لعام 2022 في موسم 2022-2023.

وتعد أوكرانيا رابع أكبر مصدر للحبوب في العالم، وتقول إن نحو 30 مليون طن من الحبوب مخزنة في أراض تحت سيطرتها وتحاول شحنها براً أو نهراً أو بالقطارات.

وتعاني في الأثناء الكثير من بلدان العالم من أزمة حبوب نتيجة عدم تمكن سفن الشحن من مغادرة الموانئ الأوكرانية بسبب الحرب الدائرة بين موسكو وكييف منذ 24 فبراير/شباط الماضي.

وقد جرى إنشاء "خط أحمر"، بمبادرة تركية، بين كل من أنقرة وموسكو وكييف لحل أزمة خروج سفن الشحن الناقلة للحبوب من موانئ الأخيرة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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